¿Quién fue Juan López, el ambientalista por cuyo crimen capturaron a Adán Fúnez?

El asesinato del ambientalista hondureño Juan López conmocionó a Honduras y despertó condenas nacionales e internacionales debido a su trayectoria como defensor del medio ambiente y opositor a proyectos mineros en el departamento de Colón.
Su muerte ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en la ciudad de Tocoa, cuando sujetos armados le dispararon tras salir de la Parroquia San Isidro Labrador.
Juan López era reconocido como uno de los principales líderes de la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Carlos Escaleras, una zona protegida amenazada por actividades extractivas y proyectos industriales.
Desde hacía varios años denunciaba daños ambientales provocados por la minería a cielo abierto y otras operaciones en la región norte de Honduras.
Además de su labor ambientalista, López se desempeñaba como regidor de la Alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre).
También formaba parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, organización que mantenía una lucha constante contra concesiones mineras en áreas protegidas.
Diversos sectores señalaron que el ambientalista había recibido amenazas debido a su activismo. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares desde 2023, ante el riesgo que enfrentaba por su trabajo en defensa de los recursos naturales.
Juan López fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. El crimen ocurrió frente a vecinos y personas cercanas, generando indignación entre organizaciones sociales, religiosas y defensoras de derechos humanos.
Su asesinato también provocó reacciones de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que exigió una investigación pronta e imparcial.
Organizaciones ambientales compararon el caso con el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016, debido al contexto de amenazas contra defensores del territorio en Honduras.
Las investigaciones avanzaron meses después del crimen con la captura de varios sospechosos. Las autoridades hondureñas informaron que los detenidos presuntamente pertenecían a una estructura de sicariato que habría sido contratada para ejecutar el asesinato del líder ambientalista.
Este martes 12 de mayo de 2026, el caso dio un nuevo giro luego de que las autoridades capturaran al exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, señalado por su presunta vinculación con el asesinato de Juan López.
La detención de Fúnez, quien gobernó Tocoa, Colón, durante 20 años, fue ejecutada como parte de las investigaciones que buscan esclarecer tanto la autoría material como intelectual del crimen.
De acuerdo con las autoridades, videos de vigilancia, análisis telefónicos y estudios de georreferenciación forman parte de las evidencias recopiladas por los fiscales en relación con el crimen del ambientalista Juan López.