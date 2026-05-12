El amplio historial delictivo de "Dog Sta", supuesto cabecilla de la 18

Agentes policiales capturaron a dos presuntos integrantes de la pandilla 18 señalados de extorsionar a transportistas y comerciantes en Tegucigalpa.
El operativo se ejecutó en la colonia Óscar A. Flores, donde fueron detenidos Abel Mauricio Pineda, de 49 años, alias “Dog Sta”, y Yessica Yamileth Suazo Aguilar, de 37 años, conocida como “La Yessica”.
De acuerdo con las investigaciones, ambos supuestamente participaban en el cobro del denominado “impuesto de guerra” mediante amenazas contra transportistas, pequeños comerciantes y propietarios de negocios en distintos sectores de Francisco Morazán.
Las autoridades señalaron que alias “Dog Sta” tendría el rango de representante dentro de la estructura criminal, mientras que "Yessica” sería la encargada de administrar el dinero obtenido de las extorsiones y otras actividades ilícitas atribuidas a la organización.
Según los registros policiales, Pineda cuenta con antecedentes por homicidio y hurto desde el año 2000, delitos por los cuales habría cumplido una condena de 18 años de prisión.
Además, fue capturado nuevamente en enero de 2018 por los delitos de extorsión y portación ilegal de arma de fuego, permaneciendo privado de libertad hasta junio de 2025. Por su parte, Suazo Aguilar fue denunciada por violencia intrafamiliar en 2011 y posteriormente detenida en 2018 por tráfico de drogas, soborno doméstico y asociación ilícita.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron dinero en efectivo que sería producto del cobro de extorsiones, dos teléfonos celulares y una pistola calibre 9 milímetros. Los equipos de investigación indicaron que los dispositivos móviles serán sometidos a análisis para fortalecer el expediente del caso.
Ambos sospechosos fueron remitidos a los juzgados competentes de Tegucigalpa por suponerlos responsables de los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego en perjuicio de testigos protegidos y el orden público.