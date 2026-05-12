El amplio historial delictivo de "Dog Sta", supuesto cabecilla de la 18

Además, fue capturado nuevamente en enero de 2018 por los delitos de extorsión y portación ilegal de arma de fuego, permaneciendo privado de libertad hasta junio de 2025. Por su parte, Suazo Aguilar fue denunciada por violencia intrafamiliar en 2011 y posteriormente detenida en 2018 por tráfico de drogas, soborno doméstico y asociación ilícita.