El brutal ‘ritual’ para ganar poder en el Cartel del Diablo

En las últimas dos semanas, la Policía Nacional emprendió una operación para desarticular al denominado Cartel del Diablo, grupo delictivo con presencia en municipios de Yoro y Francisco Morazán.
Desde el viernes primero de mayo, un equipo élite está tras la búsqueda de Esteban Ferrera Rodas, alias el Diablo, uno de los líderes del grupo criminal del mismo nombre. Hasta este lunes, una fuente aseguró a LA PRENSA que Ferrera Rodas está herido y "diezmado sin sus compinches y sin armas".
La búsqueda se ha extendido en montañas del municipio de Marale, Francisco Morazán, y comunidades cercanas, en donde desde hace más de 10 días, agentes policiales mantienen un fuerte operativo, que ha derivado en la captura de cuatro miembros del grupo delictivo.
La Policía busca a dos cabecillas del Cartel del Diablo, entre ellos Yonatan Estrada, señalado como líder principal, así como a 10 de sus sicarios más cercanos.
Yonatan Levi Estrada Villanueva está identificado como el principal cabecilla del Cartel del Diablo, y habría formado parte del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que opera en México.
El primer detenido fue Eduin Eraldo Palma Banegas, alias Puñal, a quien señalan como una de las manos derechas de Esteban Ferrera. La Policía informó que fue quien negoció en el secuestro del pastor y cafetalero Óscar Núñez, a quien le quitaron la vida miembros del cartel del Diablo.
Carlos Daniel Palma Murillo (de 21 años) y conocido como Calolo, fue capturado el 2 de mayo durante los operativos en los que la Policía comenzó a sitiar los lugares donde se ocultaba Esteban Ferrera Rodas, quien logró huir en un caballo.
Los detenidos la tarde del jueves 7 de mayo fueron identificados como Jarol Alexander Hernández, alias El Descuartizador, investigado por la muerte de una mujer decapitada; y Selvin Nahín Cerón Murillo, alias Serrucho, señalado por su participación en el secuestro del pastor.
A los sujetos les decomisaron droga, municiones y chalecos antibalas. LA PRENSA conoció que hay videos en donde Jarol Alexander Hernández se muestra mutilando a sus víctimas.
José Luis Ferrera Rodas (de 37 años), hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, fue capturado en un operativo ejecutado en zona montañosa la tarde del sábado 9 de mayo.
Este domingo, agentes de la Dipampco capturaron en Yorito, Yoro, a Ruth Dalila Martínez Maya, alias Nena, presunta administradora financiera del Cartel del Diablo, junto a Leonel Mejía Cruz, alias Chicho, con antecedentes por tráfico de drogas.
Fuentes revelaron a LA PRENSA que, para alcanzar una posición dentro del grupo delictivo, un individuo debe matar a sangre fría y, para escalar aún más, ejecutar decapitaciones. Este "brutal ritual" ha quedado grabado en videos que circulan en redes sociales.
Flor Marisela Matute (de 35 años) fue decapitada en un hecho captado en video y subido en redes sociales. En la grabación, los agresores afirman que le cortaron la cabeza por supuestamente extorsionar personas utilizando el nombre de la organización.
La Policía busca a alias el Diablo en aldeas y montañas Yorito, Victoria, Sulaco en Yoro; además de aldeas de Marale, El Porvenir, San Ignacio, Guaymaca y Talanga en Francisco Morazán.
En la operación del jueves 7 de mayo, la Policía halló armas, municiones y droga lista para la venta, enterradas en caletas en medio de una zona boscosa de Marale.
En las montañas que dividen Yoro y el norte de Francisco Morazán se oculta el Diablo, por el que la Policía ahora ofrece 500,000 lempiras a quien proporcione información fidedigna sobre su paradero.