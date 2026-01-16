Nerza Paz asume como ministra de Salud tras renuncia de Carla Paredes

Tegucigalpa, Honduras.

La doctora Nerza Paz fue juramentada en las últimas horas como nueva ministra de Salud, luego de la renuncia de Carla Paredes, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud (Sesal) durante aproximadamente dos años. De acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales, Paz asumió funciones de manera inmediata y ha continuado con la agenda administrativa y operativa previamente establecida dentro de la institución, en medio del proceso de transición gubernamental. Personal del sector salud señaló que, tras la salida de Paredes, las actividades sanitarias no se han visto interrumpidas y se mantendrán sin cambios hasta el 27 de enero, fecha prevista para el cambio de gobierno correspondiente al período 2026-2030.

La renuncia de Carla Paredes fue anunciada de manera inesperada el pasado 7 de enero de 2026, a pocos días de la transición presidencial, lo que generó interrogantes sobre la continuidad administrativa y la resolución de asuntos pendientes dentro del sistema público de salud. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos de la dimisión ni sobre los alcances de la nueva designación. Carla Paredes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en enero de 2024, durante la administración de Xiomara Castro, en sustitución de José Manuel Matheu. Su salida se produjo a menos de un mes del cambio de mando. Semanas antes de dejar el cargo, Paredes ofreció disculpas públicas a la población hondureña, en caso de haber cometido errores durante su gestión. "Nos hemos puesto al servicio de la población con transparencia y esfuerzo. Si cometí algún error, pido perdón", expresó entonces ante medios de comunicación.