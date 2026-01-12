Más de 7,000 hondureños siguen esperando una cirugía en hospitales públicos

Tegucigalpa, Honduras

Listados oficiales de las autoridades sanitarias indican que entre los hospitales con mayor demanda y listas de espera figura el Hospital San Felipe, especialmente en el área de Oftalmología.

Más de siete mil hondureños quedaron en mora quirúrgica en 2025, esperando durante meses e incluso años atención en el sistema de salud pública.

Le sigue el Hospital Escuela, que debido al constante ingreso de personas lesionadas en accidentes de tránsito enfrenta una alta demanda de intervenciones quirúrgicas, situación que mantiene saturadas de forma recurrente las salas de emergencia.

“Por ejemplo, el problema que tenemos en el Hospital Escuela es que ahí llegan todas las emergencias, y el 70% de los pacientes accidentados presenta problemas de trauma. Cuando ingresa una emergencia, se prioriza su atención y se dejan pendientes las cirugías previamente programadas”, aseguró Nerza Paz, viceministra de Salud.

No obstante, Paz explicó que, pese al elevado número de pacientes en espera, la mora quirúrgica a nivel nacional se encuentra en un proceso de depuración.

“En este momento la mora está siendo depurada y se está verificando cuáles casos realmente forman parte de esa mora quirúrgica, y ese número ya se está reduciendo”, afirmó.

Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que la mora quirúrgica continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de salud pública en Honduras.

“La mora quirúrgica ha sido un reto significativo para la Secretaría de Salud. Los últimos datos facilitados por la misma institución reflejaban cifras muy preocupantes, especialmente cuando se observaba que la lista de espera alcanzaba los 13,745 pacientes pendientes de una cirugía”, sostuvo.