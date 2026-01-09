Aumentan casos de enfermedades respiratorias en el IHSS de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Autoridades médicas informaron que se ha registrado una mayor afluencia de pacientes con síntomas respiratorios , afectando principalmente a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan un mayor riesgo de complicaciones.

El Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reporta un leve aumento en los casos de enfermedades respiratorias, entre ellas influenza y neumonía, durante las últimas semanas.

Entre los factores que estarían contribuyendo a este incremento se encuentran los cambios climáticos, las bajas temperaturas, la circulación de virus respiratorios y el relajamiento de las medidas de bioseguridad por parte de la población.

Ante esta situación, el IHSS hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en hospitales, espacios cerrados o con aglomeraciones, y mantener al día la vacunación contra la influenza.

Asimismo, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro médico ante la presencia de síntomas respiratorios persistentes o severos, con el objetivo de recibir atención oportuna y prevenir complicaciones.

Las autoridades del IHSS señalaron que, aunque el incremento ha sido catalogado como leve, se mantiene una vigilancia constante para evitar una mayor saturación de los servicios de atención.