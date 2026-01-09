Estos son los productos que han bajado de precio en los mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Los mercados populares de la capital industrial del país han iniciado el año con una leve reducción en los precios de algunos productos de la canasta básica, una noticia alentadora para las familias sampedranas que diariamente acuden a estos centros de abasto en busca de alimentos a precios accesibles. Comerciantes y consumidores coinciden en que estas rebajas, aunque moderadas, representan un alivio en el presupuesto familiar, especialmente en un contexto marcado por el alto costo de la vida y la disminución del poder adquisitivo de los hogares hondureños.

Uno de los productos que ha registrado una baja más notoria es el huevo, considerado un alimento esencial en la dieta diaria. Esta semana, el cartón de huevo grande experimentó una rebaja de cinco lempiras, pasando de 110 a 105 lempiras, según reportes de vendedores del mercado El Rápido y otros centros de venta de la ciudad. “El huevo es básico para el desayuno y la cena, por eso cualquier rebaja se siente, ojalá se mantenga estable porque es un alimento que se consume todos los días”, comentó Ana Rodríguez, ama de casa que realiza sus compras semanalmente en el mercado. Los granos básicos, pilares de la alimentación hondureña, también se mantienen estables y con ligeras rebajas, la libra de maíz redujo su precio en dos lempiras y actualmente se cotiza a ocho lempiras, lo que favorece la elaboración de tortillas y otros productos tradicionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En cuanto a los frijoles, la libra de frijol rojo se vende a 23 lempiras, mientras que el frijol rosado alcanza los 24 lempiras. El arroz, otro producto de alta demanda, se comercializa entre 13 y 15 lempiras la libra, dependiendo de la marca y la calidad.

“Los frijoles no pueden faltar en los hogares hondureños, esperamos que el nuevo gobierno se interese por la estabilidad de los precios, porque en años anteriores se permitieron muchos abusos y no se protegió al pueblo”, expresó Luany Martínez, compradora frecuente del mercado. Otros productos de la canasta básica, como el aceite vegetal, han mantenido precios estables. Actualmente, la libra de aceite se cotiza entre 22 y 23 lempiras, siendo uno de los insumos más demandados, especialmente por pequeños negocios de comida ubicados en la zona norte del país. Vendedores explicaron que la estabilidad en el precio del aceite es clave para los emprendedores del rubro gastronómico, quienes dependen de este producto para la preparación de alimentos fritos que forman parte de la oferta diaria en comedores y puestos ambulantes. En el área de verduras, productos como la cebolla, el tomate, el chile dulce y la papa se mantienen sin variaciones significativas en sus precios, gracias al abastecimiento constante proveniente de diferentes zonas productoras del país. Los comerciantes indicaron que factores como el clima, el costo del transporte y la disponibilidad de combustible podrían influir en futuras variaciones, por lo que se mantienen atentos a cualquier cambio que afecte la cadena de suministro. En cuanto a las ventas, los locatarios manifestaron que el cierre del año pasado no fue el esperado. La incertidumbre generada por el proceso electoral y la situación económica provocó una reducción en el consumo durante la temporada navideña. “No logramos vender lo que esperábamos para Navidad, muchas personas prefirieron guardar su dinero por temor a lo que pudiera pasar después de las elecciones”, relató María Ponce, vendedora del mercado El Rápido.