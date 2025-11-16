Repuntan algunos precios de la canasta básica mientras otros mantienen estabilidad en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Los mercados y ferias de la capital registraron esta semana nuevos movimientos en los precios de productos esenciales, un comportamiento que genera inquietud entre los consumidores a pocas semanas de las celebraciones decembrinas.

Tanto comerciantes como autoridades del sector agroalimentario confirmaron incrementos puntuales en alimentos clave, mientras otros continúan sin variación.

Carne de res sube

Uno de los ajustes más recientes se refleja en la carne de res, cuyo valor aumentó en 5 lempiras por libra. Vendedores de la Feria del Agricultor explicaron que el incremento está vinculado a mayores costos logísticos y a una demanda que tiende a subir en esta temporada del año. Para muchas familias, este cambio impacta directamente en su gasto semanal destinado a proteínas.

Tomate registra alza

Otro producto que presentó variación es el tomate, un insumo básico para la preparación de alimentos diarios. En la Feria del Agricultor y el Artesano de Tegucigalpa, comerciantes confirmaron que la medida subió 10 lempiras, debido a una reducción temporal en la producción causada por irregularidades climáticas recientes.

Precio del huevo continúa sin cambios

En contraste con los incrementos anteriores, el cartón de huevos se mantiene sin variación durante noviembre, de acuerdo con un acuerdo entre productores, distribuidores y el gobierno. Los valores establecidos seguirán así:

► Huevo grande: L85–L90

► Huevo mediano: L80–L85

► Huevo pequeño: L75–L80

La estabilidad se atribuye a una oferta suficiente y a costos de producción que permanecen estables.

Hojas para tamales aumentan en SPS

En San Pedro Sula, vendedores reportaron incrementos de entre 5 y 15 lempiras en las hojas de tamal, producto altamente demandado con la cercanía de las festividades navideñas.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) reiteró que la estabilización del precio del huevo seguirá vigente hasta el 30 de noviembre, como parte de una estrategia para reducir la presión sobre el presupuesto familiar en un mes donde tradicionalmente aumentan los gastos alimentarios.