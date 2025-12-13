Motagua vs Real España, EN VIVO hoy: ¡Hora y dónde ver las triangulares!

Tegucigalpa, Honduras.

¡Sigue la acción! El Motagua de Javier López se estrena este sábado 13 de diciembre en las triangulares del Torneo Apertura 2025 y lo hará ante un Real España que viene de caer en la pasada jornada. Los azules son locales en la segunda fecha de esta nueva fase. El Ciclón tiene visita en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y debutan en esta etapa ante una Máquina Aurinegra que busca reivindicarse luego de su primera derrota ante el Olimpia (0-1) en el Morazán de San Pedro Sula. Real España comenzó con el pie izquierdo en las triangulares del Grupo A, el denominado encasillado de la 'muerte'. "Este equipo ya aprendió. No es la primera vez. Hemos caído y hemos caído de pie para dar el primer paso. En la Centroamericana y en el campeonato nacional lo hemos demostrado", dijo Jeaustin Campos tras la derrota ante los Albos.

"Este equipo ya empieza a curtirse en partidos de “matar o morir”. A la afición solo puedo agradecerle. Los que se hicieron presentes estuvieron ahí. Muchos salieron frustrados, pero la gran mayoría se fue dolida y agradecida por el esfuerzo", agregó. Motagua, por su parte, disputa su primer partido en estas triangulares. El Ciclón Azul terminó en el tercer lugar en las vueltas regulares con 35 puntos y posteriormente quedó encasillado en el Grupo A junto a Olimpia y Real España. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. "Hemos tenido toda la semana para prepararlo, viendo las virtudes que tienen y cómo hacerles daño. Todos tenemos claro que tenemos que hacer muy buenos cuatro partidos; para ellos (Real España) es una final, igual para nosotros, perder de local nos obliga a cerrar bien de visita", expuso Javier Lopez en la previa. Y añadió: "Creo que si analizamos el formato, sí tiene ventajas, la primera sería el punto invisible, la segunda es que para preparar el segundo partido tienes una semana, también que tu último partido es de local, entonces sí tiene algunas pequeñas ventajas el 1 y 2 de toda la fase regular", mencionó.

¿Cómo fue la serie en el Apertura 2025?

Motagua en esta temporada le ganó el pulso en esta temporada al Real España. El equipo de Javier López se impuso en las dos ocasiones a los aurinegros, aunque por una mínima ventaja. La primera fue el pasado 31 de agosto en la fecha 7: el Ciclón Azul venció por 3-2 al cuadro sampedrano en un intenso clásico y posteriormente en la jornada 18, volvieron a ganar por 1-2, pero en esa ocasión en el Estadio Morazán de San Pedro Sula el pasado 23 de noviembre.

Hora y dónde ver el partido Motagua vs Real España