Tabla triangulares: Real España revive, Motagua se hunde, ¿y Olimpia ?

Tegucigalpa, Honduras.

Los aurinegros brindaron un golpe de autoridad y se impusieron en el propio estadio Nacional de la capital Tegucigalpa para seguir con la esperanza de clasificar a la final y así poder competir por ese ansiado título.

El Real Club Deportivo Real España dio uno de los batacazos del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional tras sacar una espectacular victoria de 0-3 ante Motagua por la actividad del Grupo A de las triangulares.

Nixon Cruz, Anfronit Tatum y Jhow Hendric Benavídez, fueron los autores que le dieron el valioso triunfo a los catedráticos y ambas anotaciones llegaron en la segunda parte.

Como consecuencia, el Grupo A de las triangulares se puso al rojo vivo y en estos momentos Real España iguala los tres puntos que tiene Olimpia, aunque por diferencia de goles el cuadro sampedrano está arriba, mientras que en el caso del Motagua los azules se quedan en el último puesto con cero unidades

En la siguiente jornada, la máquina estará descansando y el miércoles 17 de diciembre se estarán viendo las caras en un apasionante clásico los clubes Olimpia y Motagua.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Para el Ciclón será prácticamente "una final adelantada" ya que de perder contra su rival de toda la vida se podría ir despidiendo de la opción de ser finalista.