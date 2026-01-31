Teófimo López vs Shakur Stevenson EN VIVO hoy, hora y dónde ver la pelea de boxeo

Nueva York, Estados Unidos.

El icónico Madison Square Garden será escenario hoy del combate entre Teófimo López y Shakur Stevenson. El corresponsal de DIARIO LA PRENSA, Eduardo Solano, está en la cobertura.

El evento está programado para que inicie a las 10.00 de la noche, se transmite en vivo por TV a través de DAZN pay-per-view y está dirigido a fanáticos del boxeo. Su precio ronda los 70 dólares (1,852 lempiras).

Teófimo López con 139.6 libras y Shakur Stevenson con 138.6 libras, fue el pesaje oficial de ayer entre ambos combatientes.

Serán en total seis peleas y la que protagonizarán Teófimo López y Shakur Stevenson es la estelar. Se espera que comience a las 10 de la noche, hora de Honduras.

La velada, estelar de la cartelera The Ring VI, convoca la atención no solo por los títulos en juego, sino porque ambos boxeadores llegan con credenciales sobresalientes.

Teófimo López, de origen hondureño, es un campeón explosivo con poder de nocaut, mientras que Shakur Stevenson, técnico y estratégico, busca convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones diferentes.