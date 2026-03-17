¿Va a viajar? Honduras exigirá vacuna contra el sarampión para salir a estos países

Tegucigalpa, Honduras

Debido al incremento de casos de sarampión en varios países de la región, la Secretaría de Salud activó nuevas disposiciones sanitarias para evitar el ingreso del virus al país, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).

Como parte de estas medidas, las autoridades exigirán a los hondureños que viajen hacia Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá contar con la vacuna contra el sarampión aplicada al menos 14 días antes de su salida. La decisión responde a la alerta epidemiológica vigente en estas naciones, donde se ha reportado un repunte de contagios.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Hommer Mejía, advirtió que el riesgo es particularmente alto en Guatemala debido a la cercanía y la constante movilidad en los puntos fronterizos de Florida (Copán), Corinto (Puerto Cortés) y Agua Caliente (Ocotepeque).

“Estos países en este momento presentan una alerta epidemiológica de alto riesgo, sobre todo Guatemala, que es el país vecino con el que tenemos una conexión directa y constante”, explicó el funcionario.

Mejía señaló que la medida busca proteger a la población hondureña, especialmente en el contexto de la alta movilidad que se registra durante la Semana Santa. “Queremos garantizar que aquellos que no han sido vacunados contra el sarampión tengan su vacuna antes de movilizarse”, agregó.