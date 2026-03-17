¿Va a viajar? Honduras exigirá vacuna contra el sarampión para salir a estos países

Debido al incremento de casos de sarampión en varios países de la región, la Secretaría de Salud activó nuevas disposiciones sanitarias para evitar el ingreso del virus al país, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).
Como parte de estas medidas, las autoridades exigirán a los hondureños que viajen hacia Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá contar con la vacuna contra el sarampión aplicada al menos 14 días antes de su salida. La decisión responde a la alerta epidemiológica vigente en estas naciones, donde se ha reportado un repunte de contagios.
El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Hommer Mejía, advirtió que el riesgo es particularmente alto en Guatemala debido a la cercanía y la constante movilidad en los puntos fronterizos de Florida (Copán), Corinto (Puerto Cortés) y Agua Caliente (Ocotepeque).
“Estos países en este momento presentan una alerta epidemiológica de alto riesgo, sobre todo Guatemala, que es el país vecino con el que tenemos una conexión directa y constante”, explicó el funcionario.
Mejía señaló que la medida busca proteger a la población hondureña, especialmente en el contexto de la alta movilidad que se registra durante la Semana Santa. “Queremos garantizar que aquellos que no han sido vacunados contra el sarampión tengan su vacuna antes de movilizarse”, agregó.
En coordinación con el INM, se exigirá a los viajeros presentar su carné de vacunación al momento de salir del país, ya sea en formato físico o digital.
Asimismo, las autoridades implementarán controles sanitarios para quienes ingresen desde estas naciones. En caso de presentar síntomas sospechosos de sarampión, las personas serán sometidas a aislamiento para descartar contagios, explicó el funcionario.
La medida se adopta previo a la masiva movilidad de personas durante el feriado de Semana Santa y a pocos meses de la Copa Mundial que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.
Las autoridades sanitarias prevén que muchos hondureños viajarán hacia esos países para asistir a los encuentros deportivos, lo que podría incrementar el riesgo de importación y propagación del virus en el país.
Casos de sarampión
El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.
La capacidad de contagio de esta patología es similar a la del covid-19, pues una persona enferma puede transmitir el virus a unas 12 a 18 personas.
Esto podría desencadenar una situación en la que los establecimientos de salud y hospitales se vean abarrotados si no se toman las medidas preventivas necesarias, advirtió.
En ese sentido, el experto reiteró que la vacuna debe aplicarse con al menos 14 días de anticipación al viaje, ya que este es el tiempo necesario para que el organismo genere inmunidad.
También recomendó a las personas que ya recibieron el biológico y que no cuentan con su carnet de vacunación acudir al centro de salud más cercano para verificar su registro y obtener el documento correspondiente.
En cuanto a grupos vulnerables, Mejía indicó que la vacuna está contraindicada para embarazadas y personas inmunosuprimidas, como pacientes con VIH o cáncer. A estos grupos se les aconseja evitar viajar a destinos con circulación activa del virus.