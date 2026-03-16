¿Por qué el "mamado de piña" es la bebida que todo hondureño debe probar?

La Ceiba, Atlántida

La Red de Comunidades Turísticas de Honduras (Larecoturh) lanzó oficialmente su estrategia de promoción de cara a la Semana Santa, invitando a los veraneantes nacionales y extranjeros a descubrir la riqueza natural y cultural del departamento de Atlántida. Con una oferta que combina aventura, naturaleza, balnearios naturales, hermosas playas y una ventaja competitiva en costos, el sector turístico de La Ceiba y sus alrededores busca posicionarse como el destino favorito de este verano.

Marcio Rivera, director de Larecoturh, destacó que las comunidades están preparadas para recibir a los visitantes con paquetes que incluyen actividades de adrenalina en la cuenca del Cangrejal, rafting en aguas cristalinas y caminatas por senderos de montaña. La oferta turística incluye recorridos por extensos cultivos de piña, considerados entre los más grandes del país, donde los visitantes conocen de cerca el proceso de siembra, manejo y producción de esta fruta. Como parte de la experiencia, se ofrece la degustación del tradicional “mamado de piña”, una forma artesanal de hidratación utilizada por los trabajadores de las plantaciones.

El recorrido también incorpora espacios de interacción con la comunidad, donde turistas tienen la oportunidad de adquirir artesanías elaboradas por jóvenes locales, promoviendo así la economía de la zona y el valor cultural de sus productos. La experiencia se complementa con visitas a la cascada del río Zacate, cuyas aguas cristalinas, el sonido de las aves y su entorno natural convierten el trayecto en una actividad que combina aprendizaje, cultura y contacto directo con la naturaleza. Todo esto en la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir.

La propuesta

Asimismo la laguna de Cacao ahora más accesible que nunca, gracias a la carretera pavimentada desde la CA-13, permitiendo llegar a este paraíso del municipio de Jutiapa desde La Ceiba en tan solo 15 minutos. Larecoturh también ofrece tours hacia uno de los archipiélagos más bellos del Caribe hondureño, los Cayos Cochinos. Asimismo hospedajes en cabañas del bosque en Cacao y los Cayos.

Aventura y naturaleza: Una oferta inigualable

​​​En un mensaje directo a los organizadores de excursiones, el director de Larecoturh subrayó una diferencia clave respecto a otros destinos de la zona norte: "En La Ceiba no hay costos por parqueos, por lo que las excursiones pueden llegar a este sector sin ese gasto adicional", enfatizó Marcio, haciendo referencia a la apertura que ofrece la ciudad para el turismo masivo.

Un destino preparado

"Estamos promocionando a nivel nacional el departamento de Atlántida. En las comunidades turísticas estamos listos para recibirlos; tenemos playas, ríos y la mejor gastronomía en todo el departamento", concluyó Marcio Rivera, invitando a las familias a planificar su descanso en el litoral Atlántico. La cuenca del río Cangrejal, ubicada en el departamento de Atlántida, se consolida como uno de los principales destinos ecoturísticos de Honduras, gracias a su riqueza natural, paisajes montañosos y aguas cristalinas que atraen tanto a visitantes nacionales como extranjeros.