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¿Por qué el "mamado de piña" es la bebida que todo hondureño debe probar?

Semana Santa está a la vuelta de la esquina y el litoral atlántico se declara listo para el verano. La Red de Comunidades Turísticas de Honduras insta a los visitantes a disfrutar de ríos, playas y gastronomía en Atlántida

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 16:49 -
  • Carlos Molina
¿Por qué el mamado de piña es la bebida que todo hondureño debe probar?

El recorrido por plantaciones de piña en Atlántida permite a visitantes conocer su cultivo y degustar productos frescos directamente del campo.

 Foto: LA PRENSA
La Ceiba, Atlántida

La Red de Comunidades Turísticas de Honduras (Larecoturh) lanzó oficialmente su estrategia de promoción de cara a la Semana Santa, invitando a los veraneantes nacionales y extranjeros a descubrir la riqueza natural y cultural del departamento de Atlántida.

Con una oferta que combina aventura, naturaleza, balnearios naturales, hermosas playas y una ventaja competitiva en costos, el sector turístico de La Ceiba y sus alrededores busca posicionarse como el destino favorito de este verano.

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Marcio Rivera, director de Larecoturh, destacó que las comunidades están preparadas para recibir a los visitantes con paquetes que incluyen actividades de adrenalina en la cuenca del Cangrejal, rafting en aguas cristalinas y caminatas por senderos de montaña.

La oferta turística incluye recorridos por extensos cultivos de piña, considerados entre los más grandes del país, donde los visitantes conocen de cerca el proceso de siembra, manejo y producción de esta fruta.

Como parte de la experiencia, se ofrece la degustación del tradicional “mamado de piña”, una forma artesanal de hidratación utilizada por los trabajadores de las plantaciones.

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El recorrido también incorpora espacios de interacción con la comunidad, donde turistas tienen la oportunidad de adquirir artesanías elaboradas por jóvenes locales, promoviendo así la economía de la zona y el valor cultural de sus productos.

La experiencia se complementa con visitas a la cascada del río Zacate, cuyas aguas cristalinas, el sonido de las aves y su entorno natural convierten el trayecto en una actividad que combina aprendizaje, cultura y contacto directo con la naturaleza. Todo esto en la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir.

La Cueca del Cangrejal en La Ceiba una variada oferta de aventura, desde senderismo, rafting en los rápidos del río Cangrejal, entre otras actividades.

La Cueca del Cangrejal en La Ceiba una variada oferta de aventura, desde senderismo, rafting en los rápidos del río Cangrejal, entre otras actividades.

La propuesta

Asimismo la laguna de Cacao ahora más accesible que nunca, gracias a la carretera pavimentada desde la CA-13, permitiendo llegar a este paraíso del municipio de Jutiapa desde La Ceiba en tan solo 15 minutos.

Larecoturh también ofrece tours hacia uno de los archipiélagos más bellos del Caribe hondureño, los Cayos Cochinos. Asimismo hospedajes en cabañas del bosque en Cacao y los Cayos.

Aventura y naturaleza: Una oferta inigualable

​​​En un mensaje directo a los organizadores de excursiones, el director de Larecoturh subrayó una diferencia clave respecto a otros destinos de la zona norte:

"En La Ceiba no hay costos por parqueos, por lo que las excursiones pueden llegar a este sector sin ese gasto adicional", enfatizó Marcio, haciendo referencia a la apertura que ofrece la ciudad para el turismo masivo.

La laguna de Cacao es uno de los sitios preferidos de los turistas en el destino Atlántida.

La laguna de Cacao es uno de los sitios preferidos de los turistas en el destino Atlántida.

 (Foto: La Prensa )

Un destino preparado

"Estamos promocionando a nivel nacional el departamento de Atlántida. En las comunidades turísticas estamos listos para recibirlos; tenemos playas, ríos y la mejor gastronomía en todo el departamento", concluyó Marcio Rivera, invitando a las familias a planificar su descanso en el litoral Atlántico.

La cuenca del río Cangrejal, ubicada en el departamento de Atlántida, se consolida como uno de los principales destinos ecoturísticos de Honduras, gracias a su riqueza natural, paisajes montañosos y aguas cristalinas que atraen tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

El tradicional “mamado de piña”, una forma natural de hidratación utilizada por trabajadores de las plantaciones, ahora forma parte de la experiencia turística en la cuenca del Cangrejal.

El tradicional “mamado de piña”, una forma natural de hidratación utilizada por trabajadores de las plantaciones, ahora forma parte de la experiencia turística en la cuenca del Cangrejal.

El área ofrece diversas actividades de aventura, entre ellas rafting, senderismo y observación de flora y fauna, desarrolladas en un entorno que combina selva tropical y comunidades locales organizadas en torno al turismo sostenible.

Autoridades y operadores turísticos destacan que el Cangrejal continúa posicionándose como un referente del turismo de naturaleza en la zona norte del país, especialmente en temporadas altas como Semana Santa, cuando aumenta la afluencia de viajeros en busca de experiencias al aire libre.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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