Selección CNE y TJE: comisión filtra datos cruciales antes de enviar nómina al Congreso

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión Especial del Congreso Nacional concluirá el proceso de selección de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al solicitar informes al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para depurar la lista de autopostulantes. La decisión marca el ingreso del proceso a una fase de fiscalización más estricta, luego de que trascendiera que algunos candidatos podrían estar vinculados a procesos legales o mantener litigios activos con el Estado, un aspecto clave en la evaluación de idoneidad. El objetivo, según la comisión, es identificar posibles conflictos de interés, cuentas pendientes con la justicia o situaciones jurídicas que comprometan la independencia de quienes aspiran a dirigir los principales órganos electorales del país.

La diputada Erika Urtecho, integrante de la comisión, confirmó que ya se solicitó a la PGR un listado detallado de aspirantes con procesos legales en curso. “Queremos saber quiénes tienen este tipo de situaciones para analizarlas con responsabilidad”, explicó. No obstante, la información remitida por el MP y la PGR no implicará exclusiones automáticas. Cada caso será evaluado de manera técnica y jurídica por los comisionados, quienes deberán diferenciar entre reclamos legítimos y posibles inhabilidades éticas o legales. “Hay que ver cada caso: si es demandante, si está siendo demandado y si esa demanda tiene sustento o no”, añadió Urtecho, al subrayar que el análisis será individualizado y no general. La decisión final sobre la aptitud de cada aspirante será tomada mediante votación interna dentro de la comisión legislativa, lo que anticipa un proceso deliberativo en el que pesarán tanto criterios legales como consideraciones de honorabilidad.