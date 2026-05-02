Comisión depurará aspirantes al CNE y TJE con apoyo de informes del MP y PGR

Tegucigalpa, Honduras

El proceso de selección para las vacantes en los organismos electorales de Honduras ha entrado en una fase delicada de fiscalización. La Comisión Especial Legislativa, encargada de evaluar a los autopostulantes para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ha endurecido sus mecanismos de control al solicitar informes detallados al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría General de la República (PGR). El objetivo es detectar si existen candidatos con cuentas pendientes ante la justicia o, más delicado aún, intereses contrapuestos al Estado mediante demandas activas, esto luego de que se revelara que existen estos procesos entre los autopostulantes.

Esta medida busca garantizar que quienes lleguen a la etapa final del informe que se presentará ante el pleno del Congreso Nacional posean una honorabilidad intachable. La presencia de ciudadanos con litigios contra el Estado o denuncias penales en curso ha encendido las alarmas, pues su nombramiento podría comprometer la imparcialidad de los entes que regirán los próximos procesos electorales. "Nosotros solicitamos ya a la Procuraduría General de la República que nos envíe el listado de personas que tengan este tipo de situaciones legales", explicó la diputada Erika Urtecho, integrante de la Comisión Especial. El análisis de la información enviada por la PGR y el MP no será una exclusión automática en todos los casos, sino que requerirá una validación técnica y jurídica por parte de los comisionados.

Se busca diferenciar entre quienes ejercen un legítimo derecho de reclamo y aquellos cuya situación legal represente una inhabilidad ética o una incompatibilidad directa con el cargo de magistrado o consejero. La decisión final sobre si un aspirante es declarado "no apto" se tomará mediante una votación interna dentro de la misma comisión legislativa. "Hay que ver cada caso, si es demandante, si está siendo demandado, si es que esa persona puso una demanda y si la misma es justa o no justa", señaló la parlamentaria Urtecho. A este riguroso filtro de antecedentes se suman las pruebas toxicológicas y psicométricas, requisitos que la ley establece específicamente para los aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral.