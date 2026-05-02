Precios de los combustibles a partir del lunes 4 de mayo en Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Energía anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 4 de mayo de 2026 en Honduras, con incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo. En Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá un precio de 140.85 lempiras por galón, reflejando un aumento de L2.10. Por su parte, la gasolina regular subirá 1.95 lempiras, alcanzando los L129.32.

El queroseno experimentará una rebaja de 2.52 lempiras, fijando su nuevo precio en L139.70. Mientras tanto, el diésel registrará un leve incremento de 0.29 centavos, situándose en L141.67 por galón. En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el de uso doméstico subirá L7.48, alcanzando un costo de 245.61 lempiras, aunque continúa bajo el esquema de apoyo económico temporal. El GLP vehicular, en contraste, bajará 0.07 centavos, quedando en 49.59 lempiras.

Combustibles en San Pedro Sula

Para San Pedro Sula, la gasolina superior se cotizará en 135.51 lempiras, tras un incremento de L2.04, mientras que la regular subirá 1.77 lempiras para fijarse en L124.17. El queroseno en esta ciudad reportará una disminución de 2.56 lempiras, estableciendo su precio en L134.30. En tanto, el diésel tendrá un ligero aumento de 0.11 centavos, alcanzando los 136.46 lempiras.