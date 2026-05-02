Joven hondureño es deportado tras ser detenido por manejar sin licencia en Atlanta

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS

Archaga, quien cursaba estudios en la Dunwoody High School, en el área metropolitana de Atlanta, fue detenido a finales de marzo durante una parada de tráfico en la ciudad de Dunwoody, según informó CNN En Español.

Un joven hondureño de 18 años, identificado como Axel Gerardo Archaga Ríos, fue deportado a Honduras el pasado 30 de abril de 2026, luego de que autoridades migratorias de Atlanta confirmaran la existencia de una orden final de deportación emitida en su contra desde 2015.

De acuerdo con el reporte policial, el joven fue requerido por no respetar una señal de alto y por conducir sin licencia. Tras su arresto, las autoridades verificaron su estatus migratorio y detectaron una orden de deportación dictada hace más de una década.

Según se informó, dicha orden fue emitida luego de que su madre no asistiera a una audiencia migratoria relacionada con una solicitud de asilo presentada en 2014, lo que derivó en la resolución automática del caso en ausencia.

Tras su detención, el joven fue trasladado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Folkston, Georgia, donde permaneció bajo custodia mientras su defensa intentaba frenar su deportación.

El abogado del joven, Alexandros Cornejo, presentó una moción para reabrir el caso de asilo, argumentando que la familia no acudió a la audiencia de 2015 porque creía estar representada por un abogado que en realidad no contaba con licencia para ejercer.

Asimismo, la defensa solicitó una suspensión temporal de la deportación; sin embargo, la petición no fue resuelta a tiempo y las autoridades ejecutaron la orden vigente el pasado jueves.

Cornejo advirtió que el joven podría enfrentar riesgos personales en Honduras, debido a su contexto familiar y al hecho de haber crecido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. No obstante, la agencia migratoria procedió con la remoción al considerar que no existían impedimentos legales activos.



Hasta el momento, no se ha confirmado si la defensa de Archaga continuará con acciones legales tras su deportación, mientras su familia denuncia que fueron engañados por un supuesto abogado sin autorización para ejercer.