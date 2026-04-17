Hondureños fueron deportados de USA y los capturan por tener graves delitos

San Pedro Sula, Honduras

Las detenciones se efectuaron en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en el municipio de La Lima, Cortés, mediante un operativo coordinado por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol en Honduras, con apoyo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

Cuatro ciudadanos hondureños que arribaron al país en un vuelo de deportados desde Estados Unidos fueron capturados al momento de su ingreso por mantener órdenes de captura vigentes por distintos delitos, informó la Dirección Policial de Investigaciones .

Según el reporte oficial, los sospechosos llegaron en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos y fueron requeridos de inmediato en cumplimiento a mandatos judiciales emitidos por diferentes órganos jurisdiccionales del país.

Los ahora detenidos, cuyas edades oscilan entre los 26 y 50 años, enfrentan señalamientos por delitos como homicidio en su grado de ejecución de tentativa, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado y deserción.

Uno de los capturados, de 50 años, es acusado de robo agravado en perjuicio de un testigo protegido. La orden judicial en su contra fue emitida el 7 de julio de 2016 por un juzgado con jurisdicción en Tela, Atlántida.

El segundo detenido, de 26 años, es señalado por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, conforme a una orden girada el 21 de marzo de 2023 por un tribunal con sede en Danlí, El Paraíso.

En tanto, el tercer sospechoso, de 32 años, fue requerido por suponerlo responsable de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de dos ciudadanos. La orden judicial data del 21 de junio de 2014 y fue emitida por un juzgado seccional en El Progreso, Yoro.

El cuarto detenido, de 42 años, enfrenta un proceso por el delito de deserción en perjuicio de las Fuerzas Armadas de Honduras, con una orden emitida el 10 de mayo de 2004 por un juzgado militar.

Al momento de la captura, a los cuatro ciudadanos se les leyeron sus derechos conforme a ley y posteriormente fueron trasladados ante los juzgados correspondientes para continuar el proceso legal en su contra.