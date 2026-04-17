Hijo de Nicolás Cardozo nació en Honduras, sobresale en Uruguay y la FFH lo tiene en la mira

La llegada del español, Francis Hernández, a la Federación de Fútbol de Honduras, ha comenzado con un exhaustivo trabajo en la búsqueda de talento para las selecciones menores y ha llegado hasta la capital de Uruguay, donde un futbolista con pasaporte hondureño, destaca en las inferiores del Racing de Montevideo.
Se trata del Fustino Lobariñas, un extremo de 12 años que nació en San Pedro Sula, tiene pasaporte hondureño y uruguayo. El futbolista que se forma en la academia del Racing, es hijo del exjugador del Real España, Marathón, Olanchano y Vida, Claudio Nicolas Lobariñas Cardozo.
La historia de Faustino es parecida a la de los hijos de futbolistas hondureños que han nacido en otros países. Él nació en una popular clínica de San Pedro Sula y actualmente es categoría 2014, elegible para las selecciones Sub-13 y Sub-15.
Su padre, Nicolás Cardozo, ha confirmado que el deseo de Faustino es poder representar a las Selecciones de Honduras, pues es un futbolista que creció en San Pedro Sula cuando su padre destacaba con la camisa del Real España donde fue campeón en el Torneo Clausura 2013.
"Faustino es un mediocampista ofensivo, juega de extremo así con el estilo que tiene Andy Nájar, es muy rápido y ha tenido toda la formación aquí en el fútbol de Uruguay", reconoció Claudio Cardozo, padre del joven que tiene el sueño de integrar la Selección de Honduras.
El jugador además tiene las posibilidades de seguir creciendo ya que la academia del Sporting de Montevideo mantiene un convenio con el Bayern Múnich de Alemania, que le pone las miradas a todas las jóvenes estrellas que comienzan a destacar para firmarlas al desarrollar.
La FFH ya tiene información sobre Faustino
El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, ya se puso en contacto con el entorno del jugador Faustino Lobariñas que está teniendo un desarrollo bastante rápido, formado con las características charrúas de habilidad, potencia y velocidad.
Con la llegada de Francis Hernández, así como el caso de Faustino Lobariñas, también hay mucho talento en Europa, en países como España, Italia, Alemania, Francia, Suiza y Bélgica; además en Estados Unidos, México y en países sudamericanos como Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay.