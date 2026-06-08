Messi tuvo un enorme gesto con futbolista de la selección de Honduras

Conoce el jugador hondureño que tuvo el privilegio de quedarse con la camiseta del astro argentino Lionel Messi.
Lionel Messi fue una de las grandes ausencias sobre el terreno de juego en el amistoso internacional donde la Selección de Argentina derrotó 2-0 a Honduras el pasado sábado.
El capitán albiceleste permaneció en el banquillo durante todo el encuentro debido a una molestia física, aunque acompañó a sus compañeros en el ensayo de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
La vigente campeona del mundo mostró su superioridad ante la Bicolor y consiguió el triunfo sin mayores sobresaltos en un compromiso disputado con una alineación repleta de futbolistas que habitualmente no son titulares
Tras el pitazo final, una de las interrogantes que surgió entre los aficionados hondureños fue quién se quedaría con la camiseta de Lionel Messi, considerada una de las piezas más codiciadas en el mundo del fútbol.
Aunque el astro argentino no disputó un solo minuto, su presencia generó una enorme expectativa entre jugadores, aficionados y medios de comunicación.
Diario LA PRENSA conoció que el futbolista hondureño que recibió la camiseta del ocho veces ganador del Balón de Oro fue David Ruiz.
El mediocampista catracho mantiene una estrecha relación con Messi al compartir vestuario en el Inter Miami de la MLS, donde ambos han coincidido desde la llegada del argentino al club estadounidense.
El gesto de Messi con Ruiz demuestra la buena relación que existe entre ambos dentro del equipo floridano
El capitán argentino decidió entregarle una de sus camisetas al hondureño David Ruiz, quien conserva una amistad y admiración especial por el considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.
Para David Ruiz, este recuerdo tiene un valor incalculable. No solo representa una camiseta firmada por una leyenda del deporte, sino también el reconocimiento y cariño de un compañero con el que comparte el día a día en uno de los clubes más mediáticos del continente.
La historia tuvo un emotivo capítulo adicional. Tras concluir su participación con la Selección de Honduras, David Ruiz regresó el domingo a Miami y decidió entregarle la camiseta a su madre, Alba Ochoa, como una muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional que le ha brindado a lo largo de su carrera.
Lionel Messi tuvo el lindo gesto de darle su camiseta a David Ruiz.
A sus 39 años, Messi continúa siendo la principal referencia de la selección argentina y su presencia genera una enorme expectativa de cara al próximo Mundial.
Mientras Argentina continúa afinando detalles para defender su corona mundial, Messi sigue siendo el gran líder del proyecto de Scaloni. Su estado físico será seguido de cerca en los próximos meses, ya que millones de aficionados esperan verlo disputar una última Copa del Mundo y convertirse en una de las grandes figuras del Mundial 2026.