Real Madrid va por fichaje bomba, sorpresa con Julián Álvarez y refuerzo para Xabi Alonso

Arsenal y Liverpool estarían interesados en hacerse con los servicios de Nico Williams, según el periodista Ekrem Konur. Pese a la unión a la puja de última hora del conjunto red, sería el equipo gunner quien estaría por delante en las negociaciones. Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, ya habría retomado el contacto con el Athletic de Bilbao para negociar un posible traspaso. El jugador tiene una cláusula de 90 millones de euros.