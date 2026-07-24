Real Madrid va por fichaje bomba, sorpresa con Julián Álvarez y refuerzo para Xabi Alonso

Resumen del día viernes 24 de julio en el mercado de fichajes de Europa. Real Madrid sorprende y va por fichaje inesperado, el club que quiere a Julián Álvarez y futuro de Nico Williams.
Jürgen Klopp será el seleccionador de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030, tras ser presentado este viernes como relevo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación en dieciseisavos de final en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Paraguay.
Ya es oficial. Crysencio Summerville es nuevo jugador del Al Hilal de Arabia Saudita. El equipo árabe ha pagado 80 millones de euros entre cantidad fija y variable al West Ham convirtiendo al futbolista holandés en el segundo fichaje más caro de la historia de la liga árabe.
Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, los tres primeros fichajes del Betis para la temporada 2026-27, han sido presentados oficialmente este viernes para afrontar la Liga Española.
Rafael Leao ha pedido salir del AC Milan, asegurando que "ya había hablado con el club sobre la posibilidad de probar una nueva experiencia". La Gazzetta dello Sport. El Fenerbahçe está intentando convencer al clun rossonero y al futbolista con una oferta descomunal.
El Newcastle United ha completado el fichaje del centrocampista francés Aladji Bamba procedente del Mónaco. El traspaso se ha cerrado por una cantidad inicial de 30 millones de libras, con otros 5,5 millones posibles en variables.
Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en seleccionador de Italia, una oferta impulsada por el director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, según adelantó este viernes el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport. "Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz".
Tras la negativa de Pep Guardiola, Andrea Pirlo se perfila como el principal candidato para asumir el banquillo de la Selección de Italia dentro del proyecto a largo plazo diseñado por la FIGC, así como un posible regreso de Roberto Mancini.
Carlo Ancelotti se mantiene firme en su compromiso al frente de Brasil y no se espera que acepte la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para convertirse en el nuevo seleccionador de la Azzurra, que busca técnico tras el rechazo de Pep Guardiola y estudia ahora la opción de Andrea Pirlo.
Tal y como adelanta Matteo Moretto, Jadon Sancho es uno de los objetivos del Atlético de Madrid para este mercado estival y ya estaría evaluando posibilidades para incorporar al extremo inglés, que se encuentra libre tras finalizar su contrato con el Manchester United.
Informa Fabrizio Romano de que el Inter de Milán ya habría empezado los contactos tanto con el Tottenham como con el entorno de Cristian Romero para fichar al central argentino. 'Cuti' es uno de los mejores defensores de Europa y el Tottenham no se querrá deshacer de él salvo una buena oferta.
Arsenal y Liverpool estarían interesados en hacerse con los servicios de Nico Williams, según el periodista Ekrem Konur. Pese a la unión a la puja de última hora del conjunto red, sería el equipo gunner quien estaría por delante en las negociaciones. Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, ya habría retomado el contacto con el Athletic de Bilbao para negociar un posible traspaso. El jugador tiene una cláusula de 90 millones de euros.
Thiago Almada está a punto de fichar por el Flamengo, afirma el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto. La negociación con el Atlético de Madrid está a punto de concretarse.
El defensa francés Maxence Lacroix pasará en las próximas horas los exámenes médicos con el Chelsea antes de firmar su contrato como nuevo jugador blue, informan en Inglaterra. El central, internacional con Francia en este Mundial, llegará procedente del Crystal Palace a cambio de unas 52 millones de libras. Lacroix firmará hasta 2032.
En medio de toda la ola mediática, el seguimiento y los rumores de la posible incorporación de la joya francesa Michael Olise al Real Madrid, el Bayern Múnich saca pecho de su jugador subiéndolo a sus redes sociales.
El Real Madrid ha cambiado su postura de mercado y trabaja de forma activa en la incorporación de Rodri, centrocampista de 30 años del Manchester City, para este verano. La junta directiva encabezada por Florentino Pérez confía en alcanzar un acuerdo por el internacional español, cuyo contrato actual en Inglaterra expira en junio de 2027.
Informa Fabrizio Romano de que el Como ha mejorado su oferta al Chelsea para hacerse con Trevoh Chalobah. El defensor inglés es uno de los objetivos del conjunto italiano. Tras rechazar ofertas anteriores, el Como ha puesto en la mesa una propuesta de 25 millones de euros más cinco en variables asequibles.
Marc Bernal, centrocampista del Barcelona de 19 años, ha entrado en la agenda del Manchester City, que ya ha sondeado la viabilidad de un posible fichaje durante este mercado estival. El interés llega en un momento en el que el club inglés trabaja en la remodelación de su centro del campo ante la incertidumbre que rodea el futuro de Rodri.
El Manchester City está en camino de renovar a tres de sus pilares del futuro. El primero de ellos es Josko Gvardiol, que es quien más cerca de oficializar su renovación. Además, tanto Jérémy Doku como Abdukodir Khusanov también prolongarán su vinculación al conjunto citizen.
La Juventus de Turín habría desistido en sus intentos por hacerse con Emiliano 'Dibu' Martínez, según informa el periodista Gianluca Di Marzio. El Aston Villa no acepta la oferta de 6-7 millones del club italiano y este ya se habría puesto manos a la obra con otras alternativas. Entre los nombres que más suenan se encuentran Zion Suzuki (Parma) y Guglielmo Vicario (Tottenham Hostpur).
El centrocampista senegalés Idrissa Gana Gueye se marcha del Everton de Inglaterra y ha llegado a un acuerdo con el Al Diriyah SC de la Liga de Arabia Saudita.
El Arsenal estaría planeando poner sobre la mesa una oferta por Julián Álvarez. Según informan desde Inglaterra los medios Mirror y The Times, el club 'gunner' estaría pensando en poner un cifra que, según se comenta, podría rondar los 60 millones de libras e incluiría a Viktor Gyokeres.
El Real Madrid ha presentado una oferta formal al RB Leipzig para negociar la contratación de Yan Diomandé, extremo derecho de 19 años, según informó Fabrizio Romano. El mercado de fichajes del Real Madrid ha dado un giro inesperado.
Según informes, Real Madrid ya lanzó una primera oferta de 100 millones de euros que ha sido rechazada por el RB Leipzig, aunque la operación sigue viva. Fabrizio Romano reveló que las conversaciones entre ambos clubes continúan abiertas y también se negocia con el entorno del jugador. Los primeros contactos entre las dos entidades, tal y como adelantó BILD, comenzaron esta misma semana.
Según informa el periodista Nico Schira, la Juventus ha aumentado a 40 millones su oferta al PSG para hacerse con Randal Kolo Muani. Recordemos que el delantero francés ya militó en las filas del conjunto italiano en la segunda mitad del curso 24/25, donde rayó a buen nivel. El jugador, que no cuenta en los planes de Luis Enrique, está empujando para salir. La operación podría cerrarse en una cesión con opción de compra.
La Roma se ha convertido en uno de los equipos que más fuerte están pujando por Nicolò Tresoldi, delantero alemán del Brujas. Pese a que el club belga haya rechazado la última oferta de 35 millones de euros, lo cierto es que el conjunto romano todavía mantiene abiertas las negociaciones.