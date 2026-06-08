Precio del aguacate se dispara 55%: ¿qué papel juega el Mundial?

El precio del aguacate, uno de los frutos más empleados en la cocina nacional, sube más del 55% en Honduras a pocos días de la celebración del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.
A finales de junio, la caja de aguacates mexicanos medianos registraba un precio de L450. Al inicia la primera semana del Mundial (7 de junio), el mismo producto alcanza los L700 en la Central de Abastos, plaza de referencia de precios mayoristas en San Pedro Sula.
Para algunos comerciantes, esta alza de 55.56% responde a la baja producción de aguacate, principalmente en México. Para otros, obedece al incremento de la demanda, pues los negocios de comida en Norteamérica se preparan para vender guacamole durante la Copa Mundial de la Fifa 2026.
El aumento de precio “no es tanto por el Mundial, es por la escasez. El precio está a L700 cuando normalmente ha estado a lo más en L450, el aguacate mexicano mediano; el de primera a L750. Siempre pasa esto en la temporada de junio y julio, que escasea el aguacate mexicano. No es por el Mundial”, afirma Cinthya Velásquez, quien labora en Bodega Elías, ubicada en la Central de Abastos.
“En años anteriores subió unos L100 por caja, pero no como este año. Imagino que hay poca producción. Son los precios que se manejan, detalla. A nosotros nos sale a un costo de L670, ganamos poco. Aquí se gana por la demanda que tiene el aguacate, por volumen de venta”, explica.
Para el 2 de junio, el precio todavía no había alcanzado esos niveles, según los registros del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (Simpah); reportaba precios que oscilaban entre L600 y L620 por caja de aguacate Hass de México de 6 kilos, mientras que el pequeño, entre L560 y L570.
Según el mismo sistema, a inicios de junio la caja de aguacate mantequilla de Guatemala (entre 100 y 120 libras) costaba L1,700 y el mediano (entre 75 y 80 libras) se ubicaba entre L1,200.
Para los emprendedores que elaboran baleadas combinadas con queso, mantequilla y aguacate, el alza de esta fruta, utilizada en la cocina mesoamericana en ensaladas y guacamole, representa una desventaja al momento de vender ante clientes escépticos.
“A finales de mes compré la caja en L450 y ahora me la ofrecieron a L700. No sé si comprar la caja completa o solo unos pocos aguacates para los clientes que paguen el precio”, dice Alejandra García, quien vende baleadas por pedido.
Una caja de aguacate mexicano mediano contiene 50 unidades, es decir, el precio por fruto equivale a L14. Mientras, una caja de aguacate mexicano de primera (grande) contiene 40 unidades, con un precio unitario de L18.75 en la Central de Abastos de San Pedro Sula. En otros establecimientos los precios varían.
De acuerdo con análisis de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (Fhia), “el impacto del aguacate en la economía hondureña es significativo”, pues las exportaciones anuales superan los $81 millones (2024). Sin embargo, las importaciones han sobrepasado los $26.5 millones, cifra superior a los $16.6 millones registrados en 2022 por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sag) en compras realizadas a México (87.1%) y Guatemala (12.1%).
De esta manera, el Mundial de Fútbol 2026, que celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá, no solo está moviendo pasiones en las canchas, sino también en los mercados.
Empresas de inteligencia de mercado, como Agronometrics, indican que el sector aguacatero prevé un incremento moderado pero sostenido en el precio del aguacate durante junio y julio, impulsado por el fuerte aumento de la demanda en Norteamérica y Centroamérica.
La principal promotora del aguacate mexicano en el mercado estadounidense, Avocados From Mexico, lanzó en mayo la campaña Kickoff a Guacamolé Summer, diseñada específicamente para el Mundial.
La iniciativa incluye descuentos, sorteos y fuerte presencia en puntos de venta, con el objetivo de posicionar el guacamole como el snack oficial. Históricamente, eventos masivos como el Super Bowl han disparado el consumo de aguacate hasta en un 60% en pocas semanas.