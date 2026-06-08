Precio del aguacate se dispara 55%: ¿qué papel juega el Mundial?

San Pedro Sula

A finales de junio, la caja de aguacates mexicanos medianos registraba un precio de L450. Al inicia la primera semana del Mundial (7 de junio), el mismo producto alcanza los L700 en la Central de Abastos, plaza de referencia de precios mayoristas en San Pedro Sula.

El precio del aguacate, uno de los frutos más empleados en la cocina nacional, sube más del 55% en Honduras a pocos días de la celebración del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

Para algunos comerciantes, esta alza de 55.56% responde a la baja producción de aguacate, principalmente en México. Para otros, obedece al incremento de la demanda, pues los negocios de comida en Norteamérica se preparan para vender guacamole durante la Copa Mundial de la Fifa 2026.

El aumento de precio “no es tanto por el Mundial, es por la escasez. El precio está a L700 cuando normalmente ha estado a lo más en L450, el aguacate mexicano mediano; el de primera a L750. Siempre pasa esto en la temporada de junio y julio, que escasea el aguacate mexicano. No es por el Mundial”, afirma Cinthya Velásquez, quien labora en Bodega Elías, ubicada en la Central de Abastos.

“En años anteriores subió unos L100 por caja, pero no como este año. Imagino que hay poca producción. Son los precios que se manejan, detalla. A nosotros nos sale a un costo de L670, ganamos poco. Aquí se gana por la demanda que tiene el aguacate, por volumen de venta”, explica.

Para el 2 de junio, el precio todavía no había alcanzado esos niveles, según los registros del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (Simpah); reportaba precios que oscilaban entre L600 y L620 por caja de aguacate Hass de México de 6 kilos, mientras que el pequeño, entre L560 y L570.

Según el mismo sistema, a inicios de junio la caja de aguacate mantequilla de Guatemala (entre 100 y 120 libras) costaba L1,700 y el mediano (entre 75 y 80 libras) se ubicaba entre L1,200.

Para los emprendedores que elaboran baleadas combinadas con queso, mantequilla y aguacate, el alza de esta fruta, utilizada en la cocina mesoamericana en ensaladas y guacamole, representa una desventaja al momento de vender ante clientes escépticos.

“A finales de mes compré la caja en L450 y ahora me la ofrecieron a L700. No sé si comprar la caja completa o solo unos pocos aguacates para los clientes que paguen el precio”, dice Alejandra García, quien vende baleadas por pedido.