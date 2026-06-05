Violencia desmotiva a turistas para visitar Honduras

San Pedro Sula

Empresarios del sector turismo consultados por La Prensa, de diferentes puntos del país, coinciden en que los brotes de violencia que suman más de 770 homicidios entre febrero y junio comienza a pasar una factura al turismo que tenía las esperanzas de entrar en un proceso de recuperación en 2026.

La nueva ola de violencia que afecta a Honduras desde febrero ocasiona que turistas extranjeros desistan de viajar al país lo cual agrava el bajo desempeño que ha mostrado este sector.

Lester González, presidente Cámara de Comercio y Turismo de Copán Ruinas, dice que varias empresas de turismo receptor le han reportado que "gente que venía para Honduras ha cancelado su viaje por temas de seguridad".

"La mala imagen que se da en estos últimos meses en tema de seguridad no ha sido lo mejor para el país", dice Gonzalez, quien considera que Honduras "en estrategia de promoción, el país sigue con los mismos patrones, no cambia. Siguen promocionando a Honduras de la misma forma de 20 de años atrás, no hay un estudio que indique qué tipo de turista qeremos traer".

Honduras y Nicaragua registraron las captaciones más bajas de divisas por concepto de turismo en la región centroamericana durante 2025, según el informe oficial de Balanza de Pagos de la Región CARD del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

Esta situación pone de manifiesto que ambos países continúan como destinos poco atractivos para los visitantes internacionales, a pesar de su rico patrimonio cultural y sus excepcionales riquezas naturales.

Los datos del informe armonizado del SECMCA indican que Honduras obtuvo $882 millones por turismo receptor, mientras que Nicaragua apenas $527 millones. Estas cifras sitúan a los dos países en los últimos lugares de la tabla regional.

En contraste, Costa Rica captó $5,571 millones, El Salvador $3,685 millones, Guatemala $1,809 millones y República Dominicana $11,321 millones.