Reglamento Europeo: Desafío o una oportunidad para el café

San Pedro Sula

La Empresa de Servicios Múltiples Proexo Limitada, ubicada en Corquín, Copán, marcó un hito histórico para la caficultura hondureña al convertirse en una de las primeras organizaciones del país en exportar café cumpliendo plenamente con el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR). El pasado 19 de mayo, envió a Alemania su primer contenedor con más de 420 sacos de café arábica de especialidad bajo la marca Café Brisas, producido exclusivamente por 16 mujeres caficultoras de esta zona cafetalera.

El logro de Proexo representa un patrón a seguir por organizaciones similares que encuentran oportunidades en el mercado europeo que exigirá, a partir del 30 de diciembre de 2026, que productos agrícolas, como el café, sean cultivados en tierras libres de deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

René Madrid, gerente de Proexo, dice que “la caficultura hondureña enfrenta importantes desafíos para cumplir con las nuevas regulaciones internacionales, especialmente el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR)” y además “el cumplimiento legal de la Debida Diligencia en Derechos Humanos y Ambiente (DDDHA)”.



Basado en la experiencia que tienen con las exportaciones, Madrid considera que “entre los principales retos destacan los altos costos de implementación y la necesidad de fortalecer los sistemas de trazabilidad y geolocalización de las fincas, garantizar la recopilación y gestión de información confiable sobre la producción, demostrar el cumplimiento de criterios ambientales y sociales, y mejorar los mecanismos de evaluación y mitigación de riesgos en la cadena de suministro. “Asimismo, la alta participación de pequeños productores, las limitaciones en capacidades técnicas y financieras, y la fragmentación de la cadena de valor dificultan la implementación de estos requisitos.