Honduras superará el pronóstico de exportación de café

San Pedro Sula

Cuando todavía faltan cuatro meses para que concluya el ciclo 2025-2026, Honduras alcanza el 90% de la meta de exportaciones de café al enviar al mercado internacional más de 5.8 millones de sacos. Datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) al 25 de mayo de 2026, indican que sector registra 5,809,513 sacos exportados físicamente. Este avance supera en 31.5% el volumen del mismo período (de octubre a mayo) del ciclo anterior. El pronóstico oficial para el cierre del ciclo establece una meta de 6,500.000 sacos; con la ejecución actual en 89.4%, sólo restan 690,487 sacos para cumplir el objetivo completo. Las ventas contratadas ya superan los 6.5 millones de sacos, lo cual confirma que Honduras cerrará la cosecha 2025-2026 desbordando el pronóstico gracias a la mayor demanda internacional del grano aromático de este país y a la confianza de los compradores depositada en los proveedores.

Estados Unidos lidera los destinos con 34.3% del volumen, seguido por Alemania con 16.7% y Bélgica con 11.3%, según las cifras de Ihcafe. Honduras ha exportado a precio promedio por saco de 46 kilos de $322.91 y ha captado $1,875 millones en divisas, cifra superior a la del período pasado: $1,567.6 millones. Oscar Madrid, gerente de Proexo, considera que Honduras logra este alto porcentaje porque los exportadores cumplen con los compromisos adquiridos con sus clientes en los países compradores. “Eso es parte de los compromisos que se adquieren. A nivel de las exportadoras, como también de las cooperativas que nos dedicamos a exportar, estamos cumpliendo en tiempo y forma los contratos de exportación”, dijo Madrid en entrevista con La Prensa. Proexo es una organización de productores y productoras de café del Sector Social de la Economía de Honduras, con presencia en todo el departamento de Copán y zonas de Lempira y Ocotepeque. Exporta a Norteamérica, Canadá, Europa, África, Sudáfrica, Australia e incursiona en Asia. Recientemente, Proexo envió el primer contenedor de más de 420 sacos de café a Alemania bajo el nuevo Reglamento sobre productos libres de deforestación (EUDR), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heifer Internacional, IHCAFE, ITC (International Trade Centre), la Unión Europea y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).