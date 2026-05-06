Mujeres esperan exportar segundo contenedor de café a Italia

San Pedro Sula

Mujeres de la Asociación de Productores Hondureños de Café Sostenible (Prohcas) de Lempira se preparan para enviar un segundo contenedor de café a Europa en 2027, después de haber exportado el primero el pasado 24 de abril con 285 quintales producidos por 10 mujeres de la región. Mirtala Guerra, gerente de esa organización, le informó a Diario La Prensa que las mujeres afiliadas a esta asociación "están motivadas" tras haber "hecho realidad el sueño de enviar directamente un contenedor de café a un cliente en Europa" “El 24 de abril exportamos el primer contenedor con 285 quintales de café. Lo enviamos directamente a Italia. Nuestra organización está compuesta por hombres y mujeres, pero esta vez, en el envío de este contenedor participaron 10 mujeres”, explicó Guerra.

Prohcas, con sede en Lepaera, Lempira, trabaja con productores del occidente de Honduras y ha establecido alianzas estratégicas con el movimiento Slow Food Coffee Coalition (SFCC), que promueve la producción sostenible de café. La Slow Food Coffee Coalition es una red internacional abierta y colaborativa lanzada en 2021 por Slow Food y el Grupo Lavazza con el objetivo de transformar la cadena de suministro del café para garantizar un producto bueno, limpio y justo para todos los involucrados, desde los agricultores hasta los consumidores. “Luego de una serie de formaciones y capacitaciones con miembros de la comunidad, Slow Food nos conectó con el cliente Best Coffee de Italia, quien, en el marco de promover la inclusión dentro del rubro, decidió comprar este café producido por 10 mujeres”, explicó Guerra. La relación comercial directa entre Prohcas y Best Coffee le permite a las mujeres productoras de Lempira recibir un precio diferenciado, superior al de la bolsa, y, por otro lado, el comprador conoce el origen del grano en un momento que está por cobrar vigencia (30 de diciembre de 2026) la Ley de Deforestación de la Unión Europea (EUDR).