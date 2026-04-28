Remesas y café mitigan por ahora el impacto del alza del petróleo

San Pedro Sula

El documento proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real entre 3.0% y 4.0% tanto para 2026 como para 2027, con inflación en torno al 4.0% (± 1.0 punto porcentual). Las remesas familiares alcanzaría c (crecimiento de 3.5%) y $12,979,2 millones en 2027 (crecimiento de 2.0%).

El Programa Monetario 2026-2027 del Banco Central de Honduras (BCH ), dado a conocer esta semana, identifica estos flujos como elementos centrales de resiliencia ante el choque externo, bajo algunas salvedades.

Las remesas familiares y las exportaciones de café ayudarán este año a amortiguar el impacto negativo de los altos precios del petróleo derivados de la crisis bélica en Medio Oriente en la economía hondureña, siempre y cuando el precio del barril de petróleo no siga escalando.

"La posición externa del país se mantiene fortalecida, con una acumulación orgánica de reservas internacionales e indicadores de cobertura de reservas adecuados, como resultado principalmente del ingreso extraordinario de divisas (exportaciones de café y remesas familiares), así como por la conducción de la política monetaria y cambiaria del BCH", consigna el documento.

La autoridad monetaria pronostica que las exportaciones de bienes, por su parte, tendrán una caída estimada del 1.0% en 2026 y del 0.5% en 2027, principalmente por la moderación en los precios internacionales del café.

Explica que durante 2025, el precio internacional del café alcanzó un máximo histórico ($431.9 por saco de 46 kilogramos el 13 febrero), explicado principalmente por condiciones climáticas adversas en algunos de los principales países productores (Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia).

No obstante, en los últimos meses, se observa una moderación en su precio, ubicándose el 20 de abril de 2026 en $291.8, inferior en 17.5% a lo registrado al cierre de 2025 ($353.7), asociado a una mejora en el suministro global del grano.

Con lo anterior, la ratio de precios café/combustibles muestra para 2026 una reducción respecto a los niveles alcanzados en 2025, es decir, que ahora, con la venta de un saco de café, el país adquirirá menos barriles de derivado de petróleo.

No obstante, el café genera divisas clave y respalda el ingreso rural, lo que complementa el efecto de las remesas en la demanda interna y en la acumulación de reservas internacionales.

El Programa Monetario destaca que la posición externa se mantiene fortalecida gracias al ingreso extraordinario de divisas proveniente de exportaciones de café y remesas familiares, junto con la conducción de la política monetaria y cambiaria del BCH.

Este respaldo permite mantener indicadores de cobertura de reservas adecuados y contener presiones sobre la balanza de pagos, a pesar del aumento en el costo de las importaciones de combustibles.