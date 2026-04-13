¿El gobierno de Honduras debería invertir en bitcóin?

San Pedro Sula

Andrade considera que Honduras se encuentra ante una oportunidad única al final del ciclo actual de alzas de bitcóin y el inicio de un nuevo ciclo de bajas. Según su análisis, el precio del activo digital, el cual supera los $73,000 esta semana, de acuerdo con CoinMarketCap , registrará una caída drástica en los próximos meses que lo ubicará entre $30,000 y $40,000 por unidad.

Erick Andrade, trader, analista de criptomonedas con énfasis en bitcoin e ingeniero en sistemas informáticos, propone que el gobierno de Nasry Asfura destine recursos a la compra de bitcóin este año en lugar de recurrir a préstamos internacionales para financiar algunos proyectos sociales y de infraestructura.

“Estamos a la puerta de una gran oportunidad, que es el final de este ciclo de bitcóin y el comienzo del nuevo ciclo de bitcóin. Entonces qué pasa, ahorita el precio va a caer entre los $30,000 y $40,000 por cada bitcoin. Y vamos a tener una ventana de 8 meses aproximadamente, en la cual podemos empezar a establecer posiciones de cara al nuevo ciclo, el cual estará completándose para diciembre del 2030. Para esa fecha, bitcóin debería de alcanzar un nuevo precio histórico máximo, que estará entre los $180,000 y los $200,000”, proyecta Andrade.

El especialista le explicó a Diario La Prensa que gobiernos anteriores no mostraron de interés en este tipo de inversiones, en cambio, el actual gobierno, cuenta con la posibilidad de generar retornos significativos para obras públicas mediante una estrategia más eficiente que la aplicada por El Salvador.

Andrade plantea que “si Honduras invierte $100 millones en bitcóin este año, con una estrategia adecuada alcanzaría entre $400 millones y $500 millones en ganancias para el año 2030”.

“En el ciclo actual, el precio de cada bitcóin superó los $120,000 y ahora estamos a las puertas de poder comprar un bitcoin a $35,000, $40,000. Es un descuento tremendo”, afirma.

El pronóstico de Andrade indica que bitcoin tocará aproximadamente los $40,000 a más tardar a mediados de mayo de 2026, es decir, en menos de dos meses. A partir de ese punto, según él, “se abre una ventana de ocho a doce meses” para adquisiciones a precios de descuento.

“La idea de esto no es para que la gente sepa a dónde va a caer bitcóin, sino para que realmente el gobierno se motive a crear, a tener una iniciativa de verdad, de poder adquirir bitcóin para la generación de recursos, porque $400 millones no son L20.00”, enfatiza.

Esta no es la primera vez que Andrade hace estas sugerencias, pues en 2022, le recomendó a los hondureños invertir en bitcóin cuando el precio se situaba alrededor de $40,000 para obtener una ganancia con el aumento del precio, el cual superó los $120,000 en 2025.

La estrategia propuesta por Andrade consiste en comprar y mantener los activos digitales, conservarlos a largo plazo, sin realizar operaciones frecuentes. El objetivo radica en beneficiarse del crecimiento general del valor del bitcóin a lo largo de los años, independientemente de las fluctuaciones diarias o semanales.

Aclara que si el gobierno adquiriera el activo, "no es para especuar" o realizar trading, que implica comprar y vender bitcoin de forma activa según los movimientos cortoplacistas del precio.