WhatsApp y remesadoras digitales salvan a los migrantes de las deportaciones

San Pedro Sula

Algunas empresas de tecnología financiera permiten a los usuarios, muchos emigrantes hondureños, enviar dinero a sus familias directamente desde sus celulares mediante un chat simple en WhatsApp, en otros casos deben bajar una aplicación al celular.

Miles de hondureños en Estados Unidos, que se encuentran bajo riesgo de deportaciones, ahora utilizan WhatsApp y aplicaciones digitales de empresas de servicios financieros que permiten desde sus lugares de residencia enviar remesas a Honduras y a otros países.

Esta modalidad comenzó a ganar terreno entre la comunidad hondureña porque minimiza riesgos frente a las redades y operativos de detención de indocumentados que ejecuta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de la estrategia del gobierno de Donald Trump contra la migración masiva.

“Mi hermano nos manda dinero desde Estados Unidos. El nos ha contado que solamente utiliza una aplicación y le descuentan el dinero de su cuenta de ahorro. Nosotros la recibimos aquí en el banco”, dice una sampedrana que se identificó como Paola Hernández al ser entrevistada por La Prensa cerca de agencias bancarias del centro de San Pedro Sula.

Según Hernández, hace más de diez años, su hermano, tenía que ir a un establecimiento de una empresa remesadora para transferir dinero a Honduras, pero ahora, las nuevas herramientas tecnológicas le “permiten ir de la casa al trabajo y no salir a la calle para que no lo deporten”.

“Envía dinero a casa desde WhatsApp. Tan fácil como chatear con un amigo.... Puedes pagar tus envíos con tarjetas de débito, tarjeta de crédito y cuenta bancaria”, dice una fintech en su sitio web para promocionar sus servicios.

A pesar de la ofensiva que la administración Trump mantiene contra los emigrantes, las remesas que capta Honduras siguen creciendo considerablemente todos los años.

Según el Banco Central de Honduras (BCH), Honduras recibió entre enero y febrero de 2026, $1,809 millones de remesas, cantidad superior a la de los dos primeros meses de 2025: $1,628 millones. El año anterior, en total, el país contabilizó $12,212 millones, más que en 2024 ($9,742 millones).

Rosmery Alonzo, presidenta de Fundación Olanchanos Unidos Por Honduras en Estados Unidos, explica que los emigrantes hondureños pueden usar estas nuevas maneras de enviar remesas “si abrieron la cuenta (de banco) antes, pero ahora el gobierno amenaza con revisar todos los envíos después de Zelle”.