Nasry Asfura destaca papel del periodismo en la democracia hondureña

TEGUCIGALPA

En su discurso, el mandatario sostuvo que “el periodista es un actor fundamental en la construcción de nuestra democracia y la paz” y remarcó que la forma en que se transmite la información influye directamente en la convivencia y el entendimiento entre los hondureños.

El presidente de la República, Nasry Asfura , resaltó este lunes la importancia del periodismo en el fortalecimiento de la democracia y la paz social durante su participación en la entrega del Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 2026.

Asfura también indicó que Honduras requiere “un periodismo evaluado, un periodismo que diga siempre la verdad ante todo” como parte del proceso para consolidar la credibilidad del país.

“Así vamos a lograr una Honduras más creíble, más fuerte y vamos a demostrarle también el amor que tenemos para ella”, expresó frente a representantes del gremio periodístico nacional.

Durante la ceremonia, el gobernante felicitó a la junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras y destacó la trayectoria de Lucía Alvarado, quien este año recibió el máximo reconocimiento periodístico del país.

“Treinta y nueve años, cuatro décadas de mucho esfuerzo, trabajo y valentía que ha demostrado que sí se puede”, manifestó Asfura, al reconocer la dedicación y perseverancia de la comunicadora hondureña.

El presidente reiteró además el compromiso de su administración con la libertad de prensa y el acceso a la información. “En este gobierno ratificamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la libertad de prensa”, declaró. Asimismo, llamó a promover la tolerancia y el respeto a las distintas opiniones dentro de la sociedad hondureña.

Asfura aseguró que las naciones se fortalecen cuando existe un debate abierto y una crítica sustentada en la verdad. “Reconocemos que el país está más fuerte cuando el debate es abierto, cuando la crítica es respetuosa y cuando se basa en la verdad”, afirmó, reiterando que su gobierno mantendrá una postura de defensa hacia la libertad de expresión.

El mandatario también señaló que su administración trabajará para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico en Honduras.

“No solo reconocemos el derecho a informar, sino que trabajaremos incansablemente para garantizar que cada periodista en Honduras pueda desempeñar su labor en condiciones de seguridad, integridad y respeto a la dignidad humana”.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la relación entre el Estado y los medios de comunicación con el objetivo de construir “una Honduras más fuerte, más justa, más informada y más productiva”.

Finalmente, el presidente felicitó a los periodistas hondureños en su día y destacó la vigencia del legado de Álvaro Contreras. “El espíritu de Álvaro Contreras sigue iluminando cada sala de redacción, cada camarógrafo y cada periodista que desempeña esa labor tan importante”, concluyó.