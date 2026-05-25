Periodista Lucía Alvarado recibe el premio Álvaro Contreras 2026

TEGUCIGALPA

La entrega del prestigioso reconocimiento se realizó durante una ceremonia solemne en el hotel Plaza Juan Carlos , en Tegucigalpa, donde la comunicadora recibió el premio visiblemente emocionada y agradecida por la distinción otorgada por el gremio periodístico.

La p eriodista hondureña Lucía Alvarado fue galardonada este lunes 25 de mayo con el premio Álvaro Contreras 2026, reconocimiento que la distingue como la mejor periodista del año en Honduras.

A la ceremonia asistieron el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; y el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.

Familiares, amigos y colegas acompañaron a Alvarado durante el acto, considerado uno de los más importantes para el periodismo hondureño.

Durante su discurso, Lucía Alvarado centró su mensaje en la defensa de la verdad, la dignidad del ejercicio periodístico y el compromiso de los comunicadores con la sociedad hondureña. Asimismo, agradeció al Colegio de Periodistas de Honduras por el reconocimiento recibido.

La comunicadora manifestó que el premio representa “un recordatorio de lo que significa ejercer el periodismo con integridad, con valentía, con respeto por la verdad, especialmente en tiempos donde decir la verdad no siempre es fácil”.

Alvarado afirmó que el legado de Álvaro Contreras simboliza el deber del periodismo de servir a la ciudadanía y no a intereses particulares.

“Hablar de Álvaro Contreras es hablar de un legado que nos recuerda que el periodismo no está para acomodarse ni para callar, el periodismo está para servir”, expresó ante periodistas y autoridades presentes.

La reconocida periodista de HRN también destacó que el galardón resume casi 40 años de trayectoria profesional, marcada por aprendizajes, sacrificios y extensas coberturas en las calles del país.

“Si algo quiero decir hoy con claridad, es que el periodismo tiene su raíz en la calle, en ese reportero que llega temprano, que se queda hasta tarde, que insiste, que pregunta, que escucha”, afirmó, al tiempo que reivindicó la labor de los reporteros que trabajan en condiciones adversas.

La profesional del periodismo subrayó además que el periodismo cumple un papel esencial como puente entre el Estado y la ciudadanía.

“El periodismo es quien acerca la información, la explica y la pone al alcance de todos, porque sin información no hay ciudadanía y sin ciudadanía informada no hay democracia plena”, señaló.

En su intervención también hizo un llamado para que el gremio periodístico hondureño cuente con mejores condiciones laborales, salarios justos y mayores garantías de seguridad.

“Informar con responsabilidad no debería costarnos estabilidad, seguridad ni dignidad. El periodismo no es un sacrificio silencioso, es un servicio público”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la labor de los comunicadores debe ser respetada de manera permanente y no solo cuando resulta conveniente para determinados sectores.

“No somos piezas que se mueven según interese, ni voces que se utilizan cuando resultan útiles, somos personas con criterio, con responsabilidad y con un compromiso real con la verdad”, afirmó.

Alvarado reconoció que ejercer el periodismo implica enfrentar constantes presiones y desafíos, especialmente en una época marcada por la desinformación.

“Hoy el periodismo enfrenta uno de los momentos más desafiantes: la desinformación circula más rápido que la verdad (...) Informar no es repetir, informar es verificar, contrastar, entender y explicar y, cuando toca, también es incomodar”, concluyó.