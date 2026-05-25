Denil Maldonado celebra con Motagua y analiza a la selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Además, Maldonado también habló sobre la posibilidad de regresar algún día al Motagua para volver y conquistar más títulos con el club de sus amores. El seleccionado hondureño aprovechó para referirse al nuevo proceso de la Selección de Honduras bajo el mando de José Francisco Molina, destacando las buenas sensaciones que dejó el equipo y la nueva idea futbolística que busca implementar el técnico nacional.

Entre los presentes estuvo Denil Maldonado , exdefensor motagüense y actual jugador del Rubin Kazán, quien disfrutó el título desde las gradas junto a su familia. El zaguero confesó que vivir una final como aficionado se sufre aún más, ya que desde afuera deseaba estar dentro del campo ayudando al equipo, aunque aseguró que celebró el campeonato con la misma pasión de siempre.

El Motagua se coronó campeón del torneo Clausura 2026 tras vencer al Marathón en una dramática tanda de penales, en una final que desató una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. Miles de aficionados azules celebraron la ansiada copa 20.

DECLARACIONES

A celebrar desde afuera, ¿a qué sabe?

Obviamente una satisfacción de vivir eso, obviamente como aficionado. Venimos a compartir con mi familia, yo que ando aquí de vacaciones, la verdad que me siento bien estar acá para disfrutar un poco del equipo y obviamente de disfrutar esta copa tan deseada para el Motagua.

¿Es cierto que se sufre más desde afuera?

Creo que sí, se sufre más porque al final uno adentro está enfocado, concentrado en el trabajo y de afuera pues obviamente uno quisiera estar adentro jugando. Pero bueno, creo que se vive de igual manera, siempre con la misma emoción, tanto adentro y afuera, pero bueno, creo que se vive de la mejor manera.

Denil, ¿qué tan complicado es, como mencionábamos, verlo desde afuera, ser un fanático más y te picaban los pies, como dicen, para querer estar adentro? ¿Cómo viviste como motagüense este campeonato?

Obviamente con mucho nerviosismo porque sé que soy aficionado al Motagua desde pequeño, mi familia también y venimos a disfrutar y bueno, creo que fue una experiencia muy linda y obviamente de vivir el campeonato de Motagua.

¿En algún momento creíste que no llegaba la 20? Mirá que los penales vos sabés que a veces son una lotería.

No, obviamente, las finales así son, que nadie puede dar por terminado un partido hasta que uno de los rivales diga meter goles. Obviamente en penales es muy complicado porque la moneda está en el aire, pero bueno, Motagua con su afición pudo lograr la 20.

¿Qué significó ver ese estadio nuevamente así para ti? Mucha gente te demostró cariño, obviamente con este 20 sabe mejor, ¿no?

Sí, obviamente se lleva esa satisfacción y obviamente disfrutar el Nacional que está en óptimas condiciones y bueno, qué bueno que se pudo ganar la 20.

¿Te imaginabas en algún momento volviendo a Motagua, retirándote en este equipo y dándole más títulos a ese Motagua?

Sí, uno como jugador, bueno yo como aficionado también al Motagua, uno siempre tiene esa ilusión, uno nunca sabe la vuelta de la vida de volver y poder darle más títulos al Motagua, pero ya tendremos tiempo para pensarlo.

Te saco un poco del tema de Motagua, ¿cómo has visto este proceso de Molina? Muchos se ilusionan, ¿no? ¿Cómo se ha visto la Selección de Honduras en este proceso?

No, pues son ideologías diferentes, el técnico pues obviamente trae su ideología y siempre digo que cada técnico tiene su estilo de juego, el profe pues está implementando su idea y creo que lo notamos en el partido contra Perú, que se jugó muy bien, dejó muchas sensaciones buenas y bueno, creo que es de seguir trabajando, tener el enfoque claro de qué es lo que quiere el profe y obviamente tener la capacidad de poder hacer un gran fútbol que el desea profe.

¿La tenés claro que te toca cargar con responsabilidad y experiencia y que puedes también en esta nueva conformación ser alguien beligerante en selección nacional?

Yo siempre le he dicho que dentro del campo pues todos tenemos la responsabilidad, capaz pues uno que está en el extranjero le transmite al compañero esa experiencia, pero bueno, creo que dentro del campo tienen que ser todos líderes, siempre lo he dicho y lo sostengo, que al final pues si uno no está enfocado pues los demás pueden seguir la línea equivocada, así que es de seguir trabajando y tener esa mentalidad clara de qué es lo que queremos.

Hablando de tu presente ya para cerrar, Rubín Kazán, ¿cómo valorás esta temporada? ¿Qué expectativas tenés para la que viene?

Las expectativas son siempre poder jugar todos los partidos, es cierto que fue un proceso muy complicado porque recién llegué a Rubín Kazán y pues tuve la lesión, pasó un tiempo pues la verdad afuera de la cancha y pues sigo en el proceso, no ha sido nada fácil pero creo que tengo las buenas sensaciones de volver nuevamente esta temporada y tener buenos minutos y poder afianzarme como titular.