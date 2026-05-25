Puerto Cortés contará con modernos escáneres de rayos X en cinco meses

Puerto Cortés modernizará su aduana con escáneres de rayos X y reducirá tarifas de inspección de 17.50 USD importaciones y 5 USD exportaciones.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 07:46 -
  • Kleymer Baquedano
La aduana de Puerto Cortés acumuló una recaudación de 12,757.6 millones de lempiras, cifra que representó un crecimiento interanual de 17.7% en comparación con el mismo período de 2025.

 Foto: Cortesía Aduanas
San Pedro Sula, Cortés

En un plazo de cinco meses, la aduana de Puerto Cortés, el principal puerto de Honduras, contará con modernos escáneres de rayos X para la inspección de carga. Esta modernización sustituirá la tecnología de rayos gamma utilizada desde hace aproximadamente 25 años, considerada obsoleta frente a los estándares actuales de seguridad y control aduanero.

La incorporación de estos nuevos equipos permitirá agilizar los procesos de inspección, reducir los tiempos de espera en el despacho de mercancías y fortalecer los controles contra el contrabando y otras actividades ilícitas. Además, la tecnología de rayos X ofrecerá imágenes de mayor precisión, lo que facilitará una revisión más eficiente de la carga sin afectar el flujo comercial del principal puerto del país.

Descuento para adultos mayores en agua y energía en Honduras

En entrevista concedida a LA PRENSA, Marco Tulio Abadie Aguilar, director de Aduanas, adelantó que los escáneres de rayos X para la inspección de carga serán una realidad, luego de que una licitación fuera declarada fracasada en el gobierno anterior porque la empresa finalista no renovó la garantía de mantenimiento de oferta antes de la adjudicación, como lo establecen las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto iba a ser financiado con un préstamo del BID por 50 millones de dólares, aprobado en 2023, de los cuales 13.5 millones estaban destinados a la compra de los escáneres y a la adecuación del Puesto de Inspección Centralizado (PIC).

“Estamos trabajando directamente con el presidente de la República, Nasry Asfura, en el tema de rayos X. Ya hay una solución viable sobre la mesa. Le puedo decir que en cinco meses Puerto Cortés va a contar con rayos X de primera generación, de 33 milímetros de profundidad. Puerto Cortés es la joya que tenemos, hay que cuidarlo; es el principal puerto de Centroamérica en el Atlántico”, expresó Abadie Aguilar.

Bajarán las tarifas actuales de inspección, Aduanas

El director de Aduanas no explicó si la compra se hará mediante licitación o compra directa. Sin embargo, enfatizó que en cinco meses habrá escáneres de última generación y destacó que la adquisición se realizará con financiamiento interno y ya no con fondos del BID.

Abadie Aguilar también adelantó que disminuirán las tarifas actuales de inspección, que ascienden a 17.50 dólares para importaciones y 5 dólares para exportaciones. “Vamos a bajar esas tarifas porque vamos a ser mucho más competitivos en el país”, aseguró.

La terminal de graneles opera 24/7, teniendo un ahorro de L60 millones

La terminal de graneles de Puerto Cortés ya opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, con cuatro turnos de seis horas para agilizar y eficientar los procesos, una medida solicitada desde hace tiempo por los importadores. Según Abadie Aguilar, mantener operaciones continuas representa un ahorro aproximado de 60 millones de lempiras.

“Eso hace el proceso más ágil y más barato, porque el costo de un buque en bahía anda entre 25,000 y 40,000 dólares diarios. Si nosotros no trabajamos 24/7, los buques permanecen más tiempo en bahía, se encarecen los costos para los importadores de materias primas y granos, y eso termina trasladándose a los usuarios”, explicó.

La incorporación de escáneres rayos X permitirá agilizar los procesos de inspección, reducir los tiempos de espera en el despacho de mercancías y fortalecer los controles contra el contrabando.

 (Foto: Cortesía Aduanas)

Sobre la descentralización solicitada por el sector empresarial, es decir, que no todos los trámites se concentren en Tegucigalpa, el funcionario indicó que la oficina regional de San Pedro Sula ya tiene potestad para firmar resoluciones. La única excepción son las reposiciones en primera instancia, que continúan siendo atendidas en Tegucigalpa.

236 procesos serán digitales y habrá transparencia

“Estamos con una reingeniería de procesos. Tenemos mapeados 236 procesos que serán desarrollados en sistemas digitales. Eso los hace más transparentes y permite que los usuarios puedan dar seguimiento a sus trámites”, indicó Abadie Aguilar.

Subastarán 630 contenedores en abandono

Otra de las solicitudes planteadas por los operadores de la cadena logística es el retiro de al menos 630 contenedores en abandono que ocupan espacio en la terminal de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés. “Ya hay una fuerza de tarea trabajando en eso. Se está realizando un inventario porque, al caer en abandono, la mercancía debe ir a subasta y luego queda como remanente. La subasta será lanzada en junio y posteriormente se hará la limpieza de esos contenedores”, explicó.

Adolfo Becerril, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), consideró un avance importante que la terminal de graneles opere 24/7. También valoró positivamente la intención de digitalizar los procesos para hacerlos más transparentes y expeditos.

Aumentan los costos de fletes marítimos por alza de los carburantes

Becerril señaló que el incremento internacional en los precios de los combustibles ha provocado aumentos de alrededor del 5% en los costos de los fletes marítimos.

“Las navieras están viendo opciones sobre qué otros combustibles pueden utilizar. Han ido migrando al uso de combustibles menos contaminantes y más eficientes, como el gas natural”, indicó a este rotativo.

María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (Ahsda), afirmó que la operación continua de la terminal de graneles optimiza el flujo de mercancías y fortalece la cadena de suministro nacional e internacional, lo que genera mayor competitividad y eficiencia en las operaciones portuarias.

Pérdidas por hurto y fallas superan los L15,109 millones en 16 departamentos

“Cabe destacar que anteriormente Puerto Cortés era el único puerto de la región con operaciones limitadas, lo que provocaba atrasos de hasta 18 horas en la atención de buques”, expresó Rivera a LA PRENSA.

Pendientes de inversiones urgentes en infraestructura, agroindustriales

Rivera agregó que aún están pendientes inversiones urgentes en infraestructura por parte de la OPC y de la Operadora de Graneles de Puerto Cortés. “Ha mejorado la atención a las exportaciones mediante la reactivación del Consejo Nacional Logístico. La comunicación permanente entre empresarios y Gobierno ha favorecido la resolución oportuna de diversos problemas, como el levante automatizado de mercancías y el diálogo para agilizar el comercio”, apuntó.

Recaudación aduanera en Honduras creció un 13.4%

La recaudación aduanera acumulada hasta el 21 de mayo de 2026 ascendió a 26,806.8 millones de lempiras, lo que representó un incremento interanual de 13.4%, equivalente a 3,171.3 millones de lempiras en comparación con el mismo período de 2025.

En el caso de la aduana de Puerto Cortés, esta acumuló una recaudación de 12,757.6 millones de lempiras, cifra que representó un crecimiento interanual de 17.7%, unos 1,916.6 millones de lempiras más respecto a lo registrado en el mismo período de 2025. Esta aduana continúa como la de mayor aporte a nivel nacional, al concentrar alrededor del 47.6% del total recaudado en el país.

Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

