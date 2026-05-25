Puerto Cortés contará con modernos escáneres de rayos X en cinco meses

En un plazo de cinco meses, la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/puerto-cortes-modernizacion-escaneres-rayosx-aduanas-bid-OF26768314#google_vignette" target="_blank">aduana de Puerto Cortés</a>, el principal puerto de Honduras, contará con modernos escáneres de rayos X para la inspección de carga. Esta modernización sustituirá la tecnología de rayos gamma utilizada desde hace aproximadamente 25 años, considerada obsoleta frente a los estándares actuales de seguridad y control aduanero.La incorporación de estos nuevos equipos permitirá agilizar los procesos de inspección, reducir los tiempos de espera en el despacho de mercancías y fortalecer los controles contra el contrabando y otras actividades ilícitas. Además, la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/aduanas-honduras-recaudacion-2025-deficiencias-escaneres-puertos-CO29279812" target="_blank">tecnología de rayos X </a>ofrecerá imágenes de mayor precisión, lo que facilitará una revisión más eficiente de la carga sin afectar el flujo comercial del principal puerto del país.