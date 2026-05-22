Pérdidas por hurto y fallas superan los L15,109 millones en 16 departamentos de Honduras

San Pedro Sula, Cortés

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) pierde diariamente alrededor de 50 millones de lempiras debido a fallas en la obsoleta red eléctrica, el hurto de energía en las principales ciudades y el consumo no facturado o cobrado por debajo de su valor real. La estatal ha señalado en reiteradas ocasiones que las pérdidas técnicas y no técnicas, que rondan el 38%, representan uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Entre las causas destacan el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión en la modernización de la red y los altos niveles de conexiones irregulares en distintos sectores del país.

El rescate integral de la Enee requeriría una inversión de hasta 3,570 millones de dólares, equivalentes a unos 95,069.1 millones de lempiras, para mejorar las áreas de generación, transmisión y distribución de energía. De acuerdo con el mapa interactivo https://potenciahonduras.asjhonduras.com/portal-perdidas/ elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el departamento de Cortés concentra el 41.4% de las pérdidas a nivel nacional, lo que equivale a unos 6,255.9 millones de lempiras y 1,388.2 gigavatios hora (GWh) perdidos.

Le siguen Francisco Morazán, con el 11.1% de las pérdidas nacionales, equivalentes a 1,680.2 millones de lempiras y 372.8 GWh; y Yoro, con el 8.9%, que representan 1,338.9 millones de lempiras y 297.1 GWh perdidos.

En San Pedro Sula, 21 de 40 circuitos presentan pérdidas superiores al 30%

En San Pedro Sula existen 40 circuitos eléctricos y 21 de ellos presentan pérdidas superiores al 30%, lo que significa que el 52.5% de los circuitos se encuentran en alerta. En esta ciudad se reportan pérdidas de 435.1 GWh y 1,960.6 millones de lempiras. En Tegucigalpa o Distrito Central se contabilizan 44 circuitos, de los cuales 11 registran pérdidas superiores al 30%. El 25% de los circuitos están en condición de alerta, con pérdidas de 104.4 GWh y unos 470.7 millones de lempiras. En 16 departamentos del país —Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, Olancho, Choluteca, Colón, Copán, Lempira, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Ocotepeque, Intibucá y Valle— las pérdidas superan los 15,109.7 millones de lempiras y 3,352.9 GWh.

La Enee históricamente ha sido mal gestionada por intereses políticos, ASJ

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró a LA PRENSA que la Enee ha sido históricamente mal gestionada por intereses políticos y que es necesario impulsar una transformación integral de la empresa. “Las proyecciones indican que, si se toman las decisiones correctas, se podrían ahorrar más de 3,600 millones de dólares a corto y mediano plazo, además de reducir la deuda que el Estado adquiere cada día”, afirmó Hernández.

Propuestas de la ASJ para recuperar la Enee

La ruta propuesta por ASJ contempla seis acciones clave: un acuerdo nacional para la transformación energética; una convocatoria oficial del Gobierno a la empresa privada, sociedad civil, academia, consumidores y sindicatos; liderazgo técnico con rendición pública de cuentas; un marco legal moderno que revierta retrocesos del Decreto 46-2022 y fortalezca la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE); la constitución de una Enee corporativa con balances saneados; y la despolitización de la estatal mediante la separación de las áreas de generación, transmisión y distribución. La propuesta también plantea abrir espacios a la inversión privada bajo una regulación fuerte y ejecutar un plan agresivo de reducción de pérdidas con metas medibles e indicadores públicos.

“Se necesita un equipo técnico, no político, y un plan agresivo de reducción de pérdidas”, aseveró Hernández. Añadió que, en una reunión sostenida con el presidente Nasry Asfura, este se mostró receptivo a la información presentada y ya estaría tomando decisiones que generan “esperanza”. Hernández también señaló que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) no obtuvo resultados debido a su politización. El programa fue creado en 2022 durante el gobierno de Xiomara Castro con el objetivo de disminuir las pérdidas eléctricas; sin embargo, pese a contar con más de 2,000 empleados y un presupuesto superior a los 5,000 millones de lempiras, no alcanzó las metas previstas.

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Según Hernández, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios para realizar las inversiones requeridas, por lo que considera necesario abrir el mercado al sector privado para ejecutar proyectos de modernización.

El informe de ASJ detalla que la Enee pierde anualmente unos 18,000 millones de lempiras por energía consumida y no pagada. De esa cifra, el 35% corresponde a pérdidas por hurto, fraude o energía no facturada. Estas fugas limitan la inversión en modernización y expansión del sistema eléctrico. La deuda de la Enee supera los 120,682 millones de lempiras, lo que significa que uno de cada cuatro lempiras de deuda pública proviene del sector eléctrico. Actualmente el servicio eléctrico es deficiente para más de 2.3 millones de abonados, apagones constantes, altas tarifas, más de un millón de familias sin acceso a electrificación rural y una generación energética dependiente del búnker.

El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas no funcionó

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de la Enee, manifestó que se requiere un plan agresivo de reducción de pérdidas con tecnología de punta y personal técnico especializado, no contratado por razones políticas, una de las principales causas del fracaso del PNRP. “El programa de reducción de pérdidas no funcionó porque estaba mal diseñado, dirigido por políticos y aislado de los sistemas que permiten identificar dónde están las pérdidas”, afirmó Aguilar. Aguilar también consideró necesario impulsar una ley que penalice el hurto de energía eléctrica. “El personal contratado debe estar capacitado. La Enee tiene personal, pero es insuficiente. En el esquema de reducción de pérdidas se necesitan unas 200 cuadrillas, es decir, alrededor de 700 personas en todo el país para lograr una cobertura sistemática”, añadió.

El hurto de energía se debe penalizar con cárcel

Samuel Rodríguez, experto en energía renovable, señaló que es necesario judicializar el hurto de energía y aprobar leyes más estrictas para reducir las pérdidas.