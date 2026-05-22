Activan notificación azul de Interpol para sospechosos de muertes de policías

San Pedro Sula.

Este viernes se activó una notificación azul de Interpol para dar con los responsables del asesinato de cinco agentes en Corinto, Omoa, Cortés, ocurrido en un enfrentamiento armado. Unos 13 supuestos miembros de la banda criminal "Los Argueta" figuran en un listado de notificación azul de Interpol, un día después del hecho sangriento en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

Una notificación azul de Interpol tiene como objetivo recopilar información adicional sobre una persona sospechosa de cometer un delito: su identidad, paradero y actividades.

De acuerdo con Interpol, esta notificación "ayuda a establecer sus contactos y conexiones, desempeñando un papel crucial en las investigaciones internacionales". Estas se utilizan típicamente para localizar a individuos que evaden la justicia, así como a testigos y víctimas de delitos.



Operativo frustrado

"Se ha confirmado el hallazgo de los cinco cuerpos de nuestros compañeros asignados a Dipampco", dijo el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, en declaraciones a medios en Tegucigalpa. El enfrentamiento se produjo en el sector de Corinto, en la frontera entre Honduras con Guatemala, cuando los cinco agentes de la Dipampco intentaban capturar a un presunto miembro de una estructura vinculada al narcotráfico, explicó la misma fuente.