Suspenden a director y subdirector de la Dipampco tras muerte de cinco agentes en Corinto

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, confirmó este jueves la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de Operaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras los hechos violentos ocurridos en la aldea de Corinto de Omoa, Cortés , donde cinco agentes fueron asesinados.

Las autoridades señalaron que la operación se ejecutó sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes.

Según el comunicado de la Policía, el jueves 21 de mayo de 2026, un grupo de agentes de la Dipampco realizó un operativo de allanamiento en una vivienda vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, presuntamente dirigida por Heber Noé Argueta Zavala.

Durante el operativo se produjo un fuerte enfrentamiento armado entre los policías y miembros de la estructura criminal. De acuerdo con la información preliminar, los agentes fueron superados por los delincuentes, posteriormente raptados y asesinados.

Horas después, las operaciones de búsqueda permitieron localizar cinco cuerpos abandonados en una carretera secundaria que conduce hacia la comunidad de Tegucigalpita, en el mismo municipio. Las autoridades indicaron que las características de los cadáveres permiten presumir que corresponden a los funcionarios policiales desaparecidos.

Los agentes identificados son el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los policías Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez.

La Secretaría de Seguridad señaló que el mando y control de la operación estaba bajo responsabilidad del equipo directivo de la Dipampco, cuyos integrantes deberán responder por la inobservancia de los procedimientos institucionales y las consecuencias derivadas de la acción.

Por esta razón, se ordenó la suspensión inmediata de los principales mandos de la unidad, quienes ahora son objeto de investigación para deducir las responsabilidades correspondientes.

La Policía Nacional instruyó a sus unidades especiales a ejecutar una intervención focalizada en la zona para localizar y capturar a los responsables del crimen.