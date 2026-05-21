Marathón vs Motagua, EN VIVO: ¡Hoy se juega la Gran Final del Clausura!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Hoy es la primera batalla! Marathón y Motagua se vuelven a ver las caras y lo hacen para medir fuerzas en el primer round de la Gran Final del Torneo Clausura 2026. Los verdolagas reciben a los azules en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. El Monstruo Verde, con la mirada puesta en alcanzar su décimo título, contará ya con la presencia de su entrenador Pablo Lavallén, quien fue habilitado por la Comisión de Disciplina para los dos últimos juegos de la temporada. Los verdolagas llegan ilusionados, y como no, luego de haber superado el denominado 'Grupo de la Muerte' como líder con 7 puntos; lo compartía con Olimpia - actual bicampeón - y el Real España, su acérrimo rival de la zona.

Marathón llega a su segunda final consecutiva en busca de su tan anhelada décima copa, después de ganar en 2018 bajo la batuta de del argentino Héctor Vargas, precisamente contra los Azules. Del lado de Motagua, pasó apuros más de la cuenta en su encasillado. El equipo de Javier López fue sorprendido por el Olancho FC, pero finalmente se quedó con la plaza de finalista tras imponerse a los caninos en la última jornada de las triangulares. Ahora, el Ciclón Azul quiere volver a vestirse de campeón y, a diferencia de su rival de esta noche, levantó su copa 19 en 2024, venciendo en la final a Olimpia de la mano de Diego Vázquez. En la actual temporada, Javier López no ha podido ganarle el pulso al equipo de Lavallén. En la primera vuelta, empataron 1-1 en el Estadio Nacional - correspondiente a la jornada 6 -. Mientras que para la segunda, los verdolagas se impusieron por la mínima en la zona norte.

Marathón y Motagua en finales

Marathón y Motagua se enfrentarán por quinta vez en una final de Liga Nacional, teniendo al Monstruo como dominador en esta serie. El capítulo más reciente entre ambos en una final se escribió en el Clausura 2018: tras empatar 1-1 en Tegucigalpa y 0-0 en San Pedro Sula, los verdolagas terminaron consagrándose desde el punto penal con una actuación memorable del portero Denovan Torres.

Hora y dónde ver el Marathón vs Motagua