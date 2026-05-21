Marathón- Motagua: final cargada de números que asustan y una tendencia letal

San Pedro Sula, Honduras.

El fútbol hondureño vivirá una noche de alto voltaje este jueves 21 de mayo, cuando Marathón reciba a Motagua en el partido de ida de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El encuentro se disputará en el histórico Estadio Morazán de San Pedro Sula, a partir de las 8:00 de la noche, en un choque que promete emociones.

Quinta final entre verdes y azules

Marathón y Motagua se enfrentarán por quinta vez en una final de Liga Nacional, una serie con ventaja para el conjunto sampedrano en cuanto a títulos en estas instancias. La rivalidad en finales comenzó en el Apertura 2001, cuando el título se definió en penales a favor del equipo capitalino que dirigía Gilberto Yearwood tras una serie dramática. Sin embargo, la historia cambió en los años posteriores. En el Clausura 2003, el Marathón de Flavio Ortega impuso condiciones y superó con autoridad a unas aguilas que llegaban de eliminar al Olimpia en semifinales. Más adelante, en el Apertura 2007, el conjunto verdolaga dirigido por Manuel Keosseián volvió a imponerse y frustró el sueño azul de un histórico doblete tras conquistar la Copa UNCAF. El capítulo más reciente entre ambos en una final se escribió en el Clausura 2018, en un duelo muy cerrado entre Diego Vázquez y Héctor Vargas. Tras empatar 1-1 en Tegucigalpa y 0-0 en San Pedro Sula, Marathón terminó consagrándose desde el punto penal con una actuación memorable del portero Denovan Torres, quien detuvo dos lanzamientos y selló el que hasta hoy es el último título verdolaga.

La tendencia del local

Un dato que añade intriga a la serie es que en las cuatro finales previas entre ambos, siempre se coronó el equipo que cerró como local, una tendencia que podría volver a marcar diferencia en esta nueva definición. Motagua, por ejemplo, cerró como local en el Apertura 2021, única final en la que superó a Marathón bajo este formato.

Sobrevivientes

En el campamento azul aún sobreviven dos figuras ligadas a aquella histórica final del Apertura 2001, cuando Motagua venció a Marathón bajo la dirección de Gilberto Yearwood. Se trata de Júnior Izaguirre, hoy asistente técnico de Javier López y recordado por su protagonismo en aquella serie, y del preparador físico peruano Luis Guiribaldi, quien también formó parte de ese plantel campeón y continúa en la institución.

No puede con el verde

Desde su llegada al fútbol hondureño, el técnico español Javier López no ha podido vencer al Club Deportivo Marathón. En cuatro enfrentamientos, el estratega azul registra dos empates y dos derrotas, una estadística que convierte al conjunto verdolaga en un auténtico obstáculo en su carrera en la Liga Nacional. Además, Marathón llega con una racha importante: nueve partidos consecutivos sin perder ante Motagua, lo que refuerza la confianza del equipo sampedrano de cara a la final.

Los ex: una final con historias cruzadas

El destino ha querido que esta final esté cargada de reencuentros y emociones cruzadas. En Marathón aparecen exfiguras del Motagua como Román Rubilio Castillo, máximo goleador histórico del club azul; el arquero Jonathan Rougier, multicampeón con las águilas; y Henry Figueroa, también campeón en varias ocasiones con el conjunto capitalino. A ellos se suma Maylor Núñez, quien también defendió anteriormente los colores azules. Del otro lado, Motagua cuenta con jugadores con pasado verdolaga como el portero Luis Ortiz y el defensor Luis Vega, en una final donde los vínculos cruzados añaden un ingrediente emocional especial.

Debutantes en una gran final

Esta final del Clausura 2026 también estará marcada por la presencia de futbolistas que vivirán por primera vez la experiencia de disputar un partido por el título en la Liga Nacional. En Marathón, el técnico Pablo Lavallén contará con el volante Chuy Pérez, quien tendrá su estreno en una final, y con el argentino Brian Farioli, quien ya había estado en el plantel que fue subcampeón en la campaña anterior, pero no pudo disputar la serie decisiva debido a una grave lesión. Ahora, completamente recuperado, tendrá su revancha personal en un escenario de máxima exigencia. Por el lado de Motagua, también habrá estrenos en este tipo de instancias con jugadores como Carlos Palma, Luis Santamaría, Pablo Cacho, Jefryn Macías, John Kleber y Rodrigo de Oliveira, quienes por primera vez sentirán la presión de disputar el título nacional.

Los técnicos, ante su gran desafío