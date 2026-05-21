Conflicto por tierras dispara la violencia en Honduras: “La seguridad jurídica está por los suelos”

Las invasiones de tierra son uno de los principales factores de tensión en la zona norte del país, estas ocurren cuando grupos organizados, en muchos casos vinculados a movimientos campesinos, ocupan extensiones de tierra (la mayoría fincas privadas o productivas) alegando procesos de recuperación o disputa de propiedad.Estas ocupaciones han generado conflictos prolongados con propietarios, empresas agrícolas y otros grupos, en algunos casos derivando en enfrentamientos armados, desalojos violentos y muertes.El hecho ocurrido en Colón se suma a una serie de episodios violentos registrados en el contexto de disputas agrarias en distintas zonas del país, pues el último caso ocurrió en marzo pasado en El Progreso, Yoro, cuando un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/honduras-cuatro-victimas-deja-hecho-el-progreso-MM29701973" target="_blank">tiroteo entre bandas rivales en los excampos bananeros dejó cuatro personas muertas</a>.Asimismo, en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, ciudadanos extranjeros han denunciado amenazas e intimidaciones presuntamente relacionadas con invasiones de tierra.Ante el aumento de estos casos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó en abril pasado a la Comisión Legislativa de Seguridad y Prevención Ciudadana a instalar una mesa de trabajo con distintas instituciones para abordar la problemática.Además, tras la masacre de este jueves, el Congreso planteó un paquete de reformas y nuevas normativas para declarar como <b>terrorista </b>a grupos que lideran invasiones de tierras en Colón.“Hemos estado valorando poder también declarar estas estructuras criminales como organizaciones terroristas, porque están infundiendo terror, están mandando un mensaje de terror”, justificó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad.