Conflicto por tierras dispara la violencia en Honduras: “La seguridad jurídica está por los suelos”

San Pedro Sula, Honduras

Tras la masacre registrada el jueves en la finca Paso Aguán, en Rigores, Colón, el presidente de la Cámara de Comercio de Trujillo, Marlon Santos Laínez, advirtió que la crisis de tierras en el departamento está generando efectos directos tanto en la economía local como en la percepción de seguridad jurídica en la zona.

"Imagínese que, para hacer valer el derecho de un propietario de un lote de terreno, de un predio o una finca no se resuelve aquí, sino que se lleva hasta segunda instancia, ya sea en la Corte de Apelación o en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)", señaló.

Santos Laínez agregó que en Colón existe la percepción de que los operadores de justicia enfrentan limitaciones para resolver este tipo de conflictos en la región. "Aquí en Colón afecta el tema de que los jueces tienen cierto temor y una solución que planteábamos anteriormente en una mesa de trabajo que se nombre y que pueda resolver esos temas de tierra aquí. ", explicó.

“La seguridad jurídica está por los suelos; es lo que nos hace falta aquí, además de otros elementos para poder resolver este problema”, enfatizó.

El dirigente empresarial también señaló deficiencias en la capacidad operativa del Ministerio Público en la zona, al asegurar que existe una sobrecarga de trabajo y reducción de personal fiscal.

“El Ministerio Público no tiene fiscales suficientes en Colón, hay una sobrecarga exagerada. Para decirle, aquí en Trujillo, en vez de aumentar los fiscales o crear una unidad especial para estos casos, más bien han reducido a tres fiscales”, afirmó.

Hasta el mediodía del jueves, el caso de la masacre en Rigores se mantenía bajo hermetismo y las autoridades aún no habían confirmado el número de víctimas, aunque versiones preliminares estimaban entre 11 y 17 fallecidos.

Según reportes iniciales, el hecho habría ocurrido en horas de la madrugada dentro de una plantación de palma africana, donde pobladores encontraron los cuerpos tendidos en el lugar y cubiertos de sangre.

También se conoció que la Policía Nacional se habría desplazado con retraso a la escena, por lo que familiares ya habían trasladado a varias de las víctimas a sus viviendas.

Entre los fallecidos, de manera preliminar, figurarían tres hermanas identificadas como Mirian, Mirza y Lina Rodríguez, mientras que el resto de las víctimas no han sido identificadas.