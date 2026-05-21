Calles desoladas y operativos en Rigores: fotos exclusivas tras masacre

La Prensa se trasladó hasta la aldea Rigores para indagar sobre la masacre ocurrida este 21 de mayo en la finca Paso Aguán, ubicada en el sector de Margen Izquierda, en Colón. Estas son imágenes exclusivas de la zona cero.
El múltiple crimen ocurrió en horas de la madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (Colón), según un informe preliminar de la Policía Nacional.
En el interior de la finca Paso Aguán se registró la emboscada. Mientras tanto, en la aldea Rigores se mantienen operativos de seguridad en las calles, en el marco de las acciones para dar con el paradero de los responsables del múltiple crimen.
Completamente desoladas lucen las calles de Rigores, donde persiste el hermetismo tras el hecho violento que enluta a varias familias en el Caribe hondureño.
Las víctimas, entre las que habrían tres mujeres y que aún no han sido identificadas, al parecer se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana cuando un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes policiales, irrumpió en el lugar y les disparó sin mediar palabra.
Agentes de la Policía Nacional realizan una intervención directa en la zona. Esta es la masacre número 11 en Honduras desde enero de 2026, según cifras del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
La Policía Nacional habría llegado con retraso a la escena, por lo que familiares ya habían trasladado a varias de las víctimas a sus viviendas sin que pudiera realizarse el levantamiento de los cadáveres.
Algunos de los cuerpos de las víctimas quedaron adentro de esta iglesia. Otras quedaron en la zona donde están las palmas africanas, según videos que fueron difundidos en redes sociales.