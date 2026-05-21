Identifican a policías muertos en el enfrentamiento armado en Corinto, Omoa

Seis funcionarios policiales murieron este jueves durante un enfrentamiento dentro de una vivienda en el sector de Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.
En el enfrentamiento también perdieron la vida tres civiles, quienes habrían atacado a los agentes durante el operativo.
Varios equipos policiales se encuentran resguardando el perímetro de la escena donde se registró el enfrentamiento armado.
Uno de los funcionarios policiales fallecidos es el subcomisario Lester Josué Amador Herrera.
Además, se confirmó la muerte del agente Leonel Alejandro Valdéz Núñez.
Dailin Francisco Elvir Quintanilla es otro de los policías que perdieron la vida en el enfrentamiento armado en Corinto.
El agente policial de apellido Mancía es la cuarta víctima de este ataque armado en el municipio de Omoa.
La quinta víctima es el oficial Nels Mackley Aguilar Benavides.
El oficial Emerson Josué Canales Funes es el sexto agente que murió en este hecho criminal.
De acuerdo con los primeros reportes, los agentes, pertenecientes a la Dipampco, se encontraban realizando un allanamiento con el objetivo de capturar a supuestos criminales. Al entrar a la vivienda, los presuntos malvivientes atacaron a disparos a los funcionarios policiales.