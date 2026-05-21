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Identifican a policías muertos en el enfrentamiento armado en Corinto, Omoa

Entre los funcionarios policiales que murieron en el enfrentamiento está el subcomisario Lester Josué Amador Herrera

Identifican a policías muertos en el enfrentamiento armado en Corinto, Omoa
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Seis funcionarios policiales murieron este jueves durante un enfrentamiento dentro de una vivienda en el sector de Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.

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En el enfrentamiento también perdieron la vida tres civiles, quienes habrían atacado a los agentes durante el operativo.

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Varios equipos policiales se encuentran resguardando el perímetro de la escena donde se registró el enfrentamiento armado.

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Uno de los funcionarios policiales fallecidos es el subcomisario Lester Josué Amador Herrera.
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Además, se confirmó la muerte del agente Leonel Alejandro Valdéz Núñez.

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Dailin Francisco Elvir Quintanilla es otro de los policías que perdieron la vida en el enfrentamiento armado en Corinto.

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El agente policial de apellido Mancía es la cuarta víctima de este ataque armado en el municipio de Omoa.
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La quinta víctima es el oficial Nels Mackley Aguilar Benavides.
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El oficial Emerson Josué Canales Funes es el sexto agente que murió en este hecho criminal.
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De acuerdo con los primeros reportes, los agentes, pertenecientes a la Dipampco, se encontraban realizando un allanamiento con el objetivo de capturar a supuestos criminales. Al entrar a la vivienda, los presuntos malvivientes atacaron a disparos a los funcionarios policiales.

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