AMAs 2026: fecha, artistas y todo lo que debes saber

Billy Idol recibirá homenaje:

Uno de los momentos más esperados de la noche será el reconocimiento a Billy Idol, quien recibirá el Premio a la Trayectoria. El artista también ofrecerá una presentación especial con algunos de sus temas más reconocidos.

El galardón ubica al cantante británico junto a otras figuras que han recibido este reconocimiento, entre ellas Diana Ross y Rod Stewart.