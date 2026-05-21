AMAs 2026: fecha, artistas y todo lo que debes saber

Los American Music Awards 2026 se preparan para celebrar una edición marcada por homenajes, actuaciones especiales y la presencia de figuras destacadas de la música internacional. La ceremonia se realizará este lunes 25 de mayo desde Las Vegas y será transmitida en vivo para distintos países de América Latina.
Fecha y hora:
La gala de los AMAs 2026 se celebrará el 25 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT, horario que corresponde a las 6:00 p.m. en Honduras y Centroamérica. La transmisión permitirá que la audiencia latinoamericana siga el evento en tiempo real.
Dónde ver los American Music Awards 2026:
Los premios serán transmitidos en vivo por CBS en Estados Unidos y estarán disponibles vía streaming a través de Paramount+. En América Latina, la ceremonia podrá verse mediante TNT y la plataforma Max.
Las Vegas vuelve a ser sede:
El MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, albergará nuevamente la ceremonia de los AMAs. Tras la edición de 2025, la organización decidió mantener la sede en la ciudad, reconocida por recibir algunos de los principales eventos musicales y de entretenimiento.
Billy Idol recibirá homenaje:
Uno de los momentos más esperados de la noche será el reconocimiento a Billy Idol, quien recibirá el Premio a la Trayectoria. El artista también ofrecerá una presentación especial con algunos de sus temas más reconocidos.
El galardón ubica al cantante británico junto a otras figuras que han recibido este reconocimiento, entre ellas Diana Ross y Rod Stewart.
Karol G será reconocida:
La cantante colombiana Karol G recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística, convirtiéndose en la primera artista latina en obtener este reconocimiento.
La distinción llega después de la repercusión internacional de sus recientes presentaciones, incluida su participación en el festival Coachella.
Actuaciones especiales:
El grupo The Pussycat Dolls regresará al escenario junto a Busta Rhymes para conmemorar el aniversario número 20 de su primera presentación en los AMAs.
También se presentará Teyana Taylor, nominada al Oscar, quien interpretará canciones de su álbum Escape Room.
Más artistas confirmados:
La lista de actuaciones incluye a New Kids on the Block, Sombr, Hootie & the Blowfish, Keith Urban, Maluma, Riley Green, Sombr, Teddy Swims y Twenty One Pilots.
La organización apuesta por una programación diversa, con artistas de distintos géneros musicales y generaciones.
La organización apuesta por una programación diversa, con artistas de distintos géneros musicales y generaciones, como es el caso del grupo pop Katseye. La agrupación se presentará con una formación reducida debido a la ausencia temporal de Manon Bannerman.
Con homenajes a figuras históricas, reconocimientos internacionales y una cartelera que mezcla artistas consolidados y nuevas promesas, los American Music Awards 2026 apuntan a convertirse en una de las ceremonias musicales más destacadas del año.