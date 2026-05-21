¿Por qué Morena expulsó a Sergio Mayer pese a su renuncia?

Sergio Mayer fue expulsado de Morena luego de solicitar licencia como diputado federal para participar en el reality show La Casa de los Famosos, una decisión que el partido consideró una falta grave por anteponer intereses personales y mediáticos a sus responsabilidades legislativas y principios partidarios.
Aunque el exlegislador presentó una renuncia “irrevocable” al partido, argumentando motivos personales, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolvió aplicar una sanción formal y vetarlo de futuras candidaturas.
Razones de la expulsión:
En febrero de 2026, Sergio Mayer solicitó licencia indefinida como diputado federal para integrarse al programa televisivo La Casa de los Famosos. La decisión generó críticas tanto al interior de Morena como entre sectores de la opinión pública, debido a que fue interpretada como un abandono de sus funciones legislativas.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrió el expediente disciplinario CNHJ-CM-068/2026 y suspendió provisionalmente sus derechos partidarios. El órgano interno argumentó que la conducta del exdiputado afectó la imagen pública del partido.
El 20 de mayo de 2026, Morena oficializó la baja de Sergio Mayer del padrón partidario y bloqueó cualquier posibilidad de futuras candidaturas. En su resolución, el partido sostuvo que “los intereses personales y mediáticos no tienen cabida por encima del proyecto de la Cuarta Transformación”.
Contexto y repercusiones:
Legisladores de Morena promovieron una propuesta conocida de manera informal como “reforma anti-Mayer”, con el objetivo de impedir que diputados soliciten licencias para participar en programas de entretenimiento.
La participación de Mayer en televisión fue considerada por sectores del partido como una acción frívola y contradictoria con los principios de austeridad y compromiso político promovidos por Morena.
Aunque Sergio Mayer presentó una renuncia voluntaria, Morena decidió continuar con el proceso disciplinario y formalizar su expulsión para impedir un eventual regreso a las filas del partido.
La salida de Sergio Mayer de Morena derivó de un proceso disciplinario interno relacionado con su decisión de participar en un reality show mientras ocupaba una curul federal. El caso concluyó con la pérdida de sus derechos partidarios, su expulsión definitiva y el cierre de cualquier posibilidad de competir nuevamente bajo las siglas del partido.
El caso concluyó con la pérdida de sus derechos partidarios, su expulsión definitiva y el cierre de cualquier posibilidad de competir nuevamente bajo las siglas del partido.
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