Mourinho sacude el mercado: pide al Real Madrid fichar a jugador del Barcelona

Bombazo en España: José Mourinho volverá al Real Madrid y se ha conocido que ha pedido el fichaje de un futbolista del FC Barcelona.
Todavía no es oficial pero es un secreto a voces que José Mourinho volverá al Real Madrid para entrenar al equipo blanco la próxima temporada.
Mourinho es la apuesta de Florentino Pérez tras un curso en blanco, la destitución de Xabi Alonso y la experiencia fallida de Álvaro Arbeloa.
Mourinho llegará al Real Madrid con una lista de peticiones y cambios en la plantilla. Salidas y llegadas.
Bombazo.. Según el medio de comunicación británico 'The Independent', uno de los jugadores que gustan y que querría Mourinho en su nuevo Real Madrid es el extremo, Marcus Rashford.
El técnico portugués conoce perfectamente a Rashford, pues lo dirigió en el Manchester United, y cree que sería un buen refuerzo para una plantilla que quiere amplia, competitiva y con todas las posiciones dobladas.
Además, con esta incorporación, trataría de incomodar al Barça, algo que está en su hoja de ruta como ya hizo en su anterior etapa en el banquillo blanco, cuando protagonizó muchos episodios en los que intentó buscarle las cosquillas a Pep Guardiola.
'The Independent' publica que Mou vería a Marcus Rashford, delantero inglés que este temporada ha jugador en el Barça cedido por el Manchester United, jugando de blanco en el Santiago Bernabéu.
"Mourinho ya tiene una buena relación con Rashford y da la sensación de que le encantaría hacerlo por dos razones: primero, para hacerse con un buen jugador que conoce; segundo, para causar desestabilización y algunos problemas al Barcelona", se apunta en el artículo del medio británico.
No obstante, también hay una versión diferente alrededor de esta historia. Informaciones cercanas al entorno del futbolista aseguran que Rashford tendría como prioridad continuar en Barcelona y que, por el momento, no estaría buscando cambiar de destino.
El F.C. Barcelona tiene una opción de 30 millones de euros para retener a Rashford y que no regrese al Manchester United, equipo con el que acaba contrato en 2028.
Esta temporada Marcus Rashford ha sumado unos más que interesantes 14 goles y 14 asistencias en 48 partidos como azulgrana.
El Barça tiene una opción de compra de unos 30 millones de euros sobre el inglés que todavía no ha decidido si va a hacer efectiva.
Consideran tanto desde el cuerpo técnico como desde la dirección deportiva que la continuidad de Rashford sería buena para la plantilla, pero todo depende todavía de la llegada del club a la anhelada regla del 1-1 y del mercado de fichajes que haga el Barça, que busca un delantero centro, un central y un extremo.
Por ahora no existe una negociación oficial confirmada entre Real Madrid y Manchester United. El interés aparece como una posibilidad de mercado que gana fuerza con el paso de los días, pero el desenlace dependerá de varios factores: la postura del Barcelona, las exigencias económicas del United y la decisión definitiva del propio Rashford.