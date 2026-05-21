Horóscopo de hoy, 21 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

El amor te funciona siempre igual de bien; sigue así.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las finanzas son tu talón de Aquiles y puede ser un auténtico problema si no tomas las medidas adecuadas. Olvídate de gastar y ahorra hasta la última moneda, en el futuro la necesitarás.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Vence tu timidez y ganarás puntos. No tengas miedo de exponer tus ideas a tus superiores o a tus compañeros, pues atraviesas un buen momento de creatividad. Será una sorpresa muy agradable para todos, empezando por ti mismo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las dudas que llevan un tiempo asaltándote encontrarán una solución en breve, y tras esa determinación necesitarás un descanso físico para emprender una nueva temporada con nuevos bríos. Debes vigilar tu garganta.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La energía positiva fluirá dentro de ti y necesitarás volcarla en algún proyecto personal. Sin embargo, cuida de no arriesgar mucho, será importante que analices con cuidado lo que es realmente viable y a partir de ese momento actúes en consecuencia.
LEO (23 julio - 22 agosto). Llegarán posibilidades de negocios, tal vez de manos de gente conocida, pero deberían manejar la situación con cautela, pues no es el momento de arriesgar. En cualquier caso, lo más prudente sería seguir con tu trabajo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El buen humor y las bromas tendrán hoy cabida en tu ambiente laboral, pero no bajes la guardia, quien suele atacarte aprovechará el momento para intentarlo de nuevo, y tal vez ante sus propias narices.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tus amigos siempre han sido muy importantes para ti o sea que no debes abandonarlos por gente que ha podido acercarse a ti con intenciones dudosas. Ten en cuenta que ese cariño es verdadero y recíproco. Tu familia pasará una breve etapa "a la deriva".
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Intentarás retomar una historia del pasado que no te aporta nada positivo; debes pasar página cuanto antes. Un asunto financiero te va a mantener ocupado. Si los gastos te sobrepasan, trata de planificarte los ingresos y los pagos para próximos meses.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Hay muchas posibilidades de que te ofrezcan nuevo contrato muy favorable para ti ahora que ya has alcanzado unos objetivos muy rentables para la empresa. Te espera una jornada con desequilibrios en el amor; ten mucha paciencia.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los temas laborales pueden traerte de cabeza si te empeñas en que todos a su alrededor tomen la misma actitud que tú ante algunos planteamientos nuevos. Tendrás que buscar tu propio camino, aunque algunas personas se unirán a ti sin dudar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Todo te saldrá de maravilla en una jornada tan bien estructuradas como esta, ya que tienes las cosas muy controladas y con ganas de salir airoso de cualquier prueba. No obstante, alguien puede traicionar tu confianza.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Cambios en tus planes inmediatos: tendrás que aplazar un viaje que habías proyectado; aunque te alegrarás de ello, porque al final te evitarás a personas que no eran de tu agrado. Buen momento para resolver asuntos económicos.