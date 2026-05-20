FOTOS: Así es la colección de Bad Bunny y Zara

Personas observan las prendas de la nueva colección exclusiva 'Benito Antonio' este martes, en la tienda de la marca española Zara en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan (Puerto Rico). Camisetas, pantalones, corbatas y trajes en tonos cálidos y colores pastel, rodeados de mesas con juegos de dominó, proyectan el ambiente caribeño de Puerto Rico en la nueva colección exclusiva 'Benito Antonio' de Bad Bunny y Zara, que ya triunfó en San Juan y llegará el 21 de mayo a otros países.