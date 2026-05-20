FOTOS: Así es la colección de Bad Bunny y Zara

El cantante puertorriqueño Bad Bunny presenta con Zara una colección de ropa con su nombre real, Benito Antonio, la cual está inspirada en el estilo personal e identidad creativa del artista.
Personas observan las prendas de la nueva colección exclusiva 'Benito Antonio' este martes, en la tienda de la marca española Zara en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan (Puerto Rico). Camisetas, pantalones, corbatas y trajes en tonos cálidos y colores pastel, rodeados de mesas con juegos de dominó, proyectan el ambiente caribeño de Puerto Rico en la nueva colección exclusiva 'Benito Antonio' de Bad Bunny y Zara, que ya triunfó en San Juan y llegará el 21 de mayo a otros países.
Desde la marca explican que cada detalle, las siluetas, los colores, los gráficos, los tejidos y el fit, son un reflejo de como siempre ha vestido el artista y de su expresión propia.
La colección está compuesta de 150 piezas. El artista ha diseñado la colección, que está integrada por 150 piezas, junto a su director creativo, Janthony Oliveras, partiendo del único principio de la visión propia del artista.
La identidad visual de Benito Antonio, además, fue desarrollada junto a M/M Paris en colaboración directa con Benito, tomando como punto de partida el lenguaje visual que siempre ha formado parte de su universo: postes eléctricos, infraestructura urbana, texturas artesanales y detalles de la vida diaria puertorriqueña.
La colección estará disponible a nivel mundial desde este jueves 21 de mayo, tanto en la web de Zara "y en tiendas seleccionadas alrededor del mundo", tal y como indica la tienda, y sus precios oscilarán entre los 29,95 y 149 euros.
Zara explica que la empresa y el cantante llevan meses dejando pistas. En primer lugar, apunta que Benito se convirtió el pasado 8 de febrero en su actuación del Super Bowl en "el primer artista latino masculino en encabezar el show, llevando looks exclusivos desarrollados en colaboración con Zara".
Posteriormente –continúa la nota de prensa– el cantante apareció en la Met Gala el pasado 4 de mayo "transformado en una versión mayor de sí mismo, con un esmoquin negro de su propio diseño, desarrollado una vez más junto a Zara".
Finalmente, como parte de la estrategia previa al lanzamiento de la colección, una tienda de Zara de San Juan, en Puerto Rico, fue transformada en una pop-up exclusiva, "dándole a Puerto Rico la primera oportunidad de vivir la colección en persona, antes que el resto del mundo".
El cantante Bad Bunny modelando algunas de las prendas de su colección con ZARA.