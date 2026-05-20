Hondureña murió en accidente de vehículo todoterreno tras perder el control y volcar

La hondureña Dariela Galeano, de 34 años, falleció en un accidente de un vehículo todoterreno (UTV) ocurrido en una propiedad rural del condado de Okeechobee, Florida, Estados Unidos.
De acuerdo con el informe de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el hecho se registró en una propiedad privada ubicada en 21021 NW 240th Street, y fue reportado a las 3:56 de la tarde del 16 de mayo de 2026.
En el vehículo tipo Can-Am Maverick X3 2026 viajaban cuatro mujeres, entre ellas la víctima.
Cuando el UTV perdió el control tras acelerar, giró bruscamente y se volcó, provocando que Dariela fuera expulsada del asiento del pasajero delantero derecho.
Originaria de la comunidad de Santa María del Real, Olancho, la hondureña residía en Estados Unidos, donde trabajaba para sostener a sus tres hijos de 16, 13 y 10 años.
Su fallecimiento ha causado profunda conmoción tanto en su comunidad natal como entre sus familiares en el extranjero.
Tras la tragedia, familiares y amigos han iniciado una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo a Honduras, con el fin de darle cristiana sepultura en su tierra natal.
Dariela era una madre soltera.
Dariela emigró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus hijos, a quienes dedicó su vida.
Familiares la describen como una madre trabajadora, cariñosa y completamente enfocada en el bienestar de su familia.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras su familia enfrenta el dolor de su pérdida y solicita oraciones por sus tres hijos.