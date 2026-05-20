  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

El Club Internacional de Mujeres celebra a la "Mamá del Año", en SPS

En una gala vespertina, el Club Internacional de Mujeres celebró a las madres en su mes conmemorativo, reuniendo a decenas de socias en una fiesta bailable

El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
1 de 13

El Club Internacional de Mujeres (IWC, por sus siglas en inglés), celebró el mes dedicado a las madres en una sofisticada reunión que cautivó por su camaradería y fraternidad entre las socias.

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
2 de 13

Las damas presentes lucieron impecables, en el evento llevado a cabo en el salón La Ceiba del Hotel Copantl, donde en horas de la tarde se dieron cita para compartir en armonía.

El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
3 de 13

Durante la celebración, se realizó la tradicional imposición de la banda honorífica a la "Madre del Año", que en este 2026 es Alba Luz Rogel.

El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
4 de 13

Luciendo su banda y con alegría, Rogel se dispuso a bailar junto a otras socias del club, cuando apenas era el comienzo del evento.

El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
5 de 13

En la celebración se hicieron presentes decenas de mujeres, entre ellas directivas del mismo que degustaron de exquisitos bocadillos y de una música variada.

El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
6 de 13

Asimismo, se compartieron entretenidas pláticas características de estos festines sociales, y las infaltables fotografías que resaltan la elegancia de las damas.

El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
7 de 13

Sheila García, Sherly Paz, Lupita Monge y Laura Enamorado
El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
8 de 13

Ruth Rápalo, Sheila García y Vilma González
El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
9 de 13

Laura Enamorado, Santa Euceda e Isabel Santamaría
El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
10 de 13

Vilma Karow e Isabel Santamaría
El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
11 de 13

Bessy Arriaga, Fiorella Rodríguez y Santa Euceda
El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
12 de 13

El Club Internacional de Mujeres es una organización social y filantrópica que reúne a mujeres de diferentes nacionalidades y orígenes.

El Club Internacional de Mujeres celebra a la Mamá del Año, en SPS
13 de 13

Su objetivo principal es fomentar la amistad, el intercambio cultural y el apoyo a obras benéficas.
Cargar más fotos