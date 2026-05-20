El Club Internacional de Mujeres celebra a la "Mamá del Año", en SPS

El Club Internacional de Mujeres (IWC, por sus siglas en inglés), celebró el mes dedicado a las madres en una sofisticada reunión que cautivó por su camaradería y fraternidad entre las socias.
Las damas presentes lucieron impecables, en el evento llevado a cabo en el salón La Ceiba del Hotel Copantl, donde en horas de la tarde se dieron cita para compartir en armonía.
Durante la celebración, se realizó la tradicional imposición de la banda honorífica a la "Madre del Año", que en este 2026 es Alba Luz Rogel.
Luciendo su banda y con alegría, Rogel se dispuso a bailar junto a otras socias del club, cuando apenas era el comienzo del evento.
En la celebración se hicieron presentes decenas de mujeres, entre ellas directivas del mismo que degustaron de exquisitos bocadillos y de una música variada.
Asimismo, se compartieron entretenidas pláticas características de estos festines sociales, y las infaltables fotografías que resaltan la elegancia de las damas.
Sheila García, Sherly Paz, Lupita Monge y Laura Enamorado
Ruth Rápalo, Sheila García y Vilma González
Laura Enamorado, Santa Euceda e Isabel Santamaría
Vilma Karow e Isabel Santamaría
Bessy Arriaga, Fiorella Rodríguez y Santa Euceda
El Club Internacional de Mujeres es una organización social y filantrópica que reúne a mujeres de diferentes nacionalidades y orígenes.
Su objetivo principal es fomentar la amistad, el intercambio cultural y el apoyo a obras benéficas.