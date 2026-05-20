Carlos Villagrán sobre su encuentro con Messi: "En Argentina, se besan los hombres"

El actor mexicano Carlos Villagrán volvió a captar la atención del público tras compartir nuevos detalles de su encuentro con Lionel Messi, ocurrido recientemente durante una visita a las instalaciones del Inter Miami CF en Florida.
El intérprete de “Kiko”, personaje icónico de El chavo del ocho, regresó a México luego de viajar junto a su esposa, Becky Palacios, con el objetivo de conocer personalmente al campeón del mundo argentino, a quien considera uno de sus grandes ídolos deportivos.
Villagrán ya había compartido hace algunos días fotografías y videos del momento, material que rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la cercanía y emoción mostrada durante el encuentro con el delantero del Inter Miami.
Durante la visita, el actor le pidió a Messi que firmara una camiseta personalizada y también le entregó un regalo especial: una ilustración realizada por su hijo, el artista Paulo Villagrán, inspirada en el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
En declaraciones ofrecidas al programa Venga la alegría, Carlos Villagrán aseguró que el momento fue especialmente emotivo y confesó que percibió una reacción muy genuina por parte del futbolista argentino.
“Fue como mágico, le vi cara de niño, yo creo que cuando se acercó se le vino la infancia y se acordó de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo viendo ‘El chavo del 8’, pasamos un rato muy agradable”, expresó el actor.
Además, Villagrán reveló que Messi también le manifestó admiración por su trayectoria artística y por el impacto que el personaje de “Kiko” tuvo en distintas generaciones de América Latina.
Uno de los momentos que más comentarios generó en redes sociales fue el beso que el actor le dio a Messi en la mejilla, gesto que provocó opiniones divididas entre usuarios de internet.
Sin embargo, el comediante restó importancia a la polémica y explicó que se trató de una muestra de cariño y respeto hacia el futbolista, a quien considera “el mejor jugador del mundo”.
“Yo le quise dar el beso, yo lo admiro mucho, no es con cualquier persona”, comentó Villagrán, agregando además que en Argentina es común que los hombres se saluden con un beso en la mejilla sin que exista ningún tipo de prejuicio.