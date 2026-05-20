La hipótesis del crimen de conductor de rapidito en la colonia La Pradera

Fotos en vida de Walter Noé García, el conductor de rapito que fue asesinado en la colonia La Pradera de San Pedro Sula la noche del martes 18 de mayo.
Las autoridades ya maneja una hipótesis en este crimen que deja dos pequeñas sin su padre.
Walter trabajaba en este bus de la empresa Etramevas que cubre la ruta Terminal-Guadalupe-Centro.
Según confirmó la familia del infortunado, este martes llegó a visitar a sus dos niñas en la colonia La Pradera, muy cerca de la posta policial del sector.
Walter estuvo departiendo con sus hijas y cuando se marchaba, fue interceptado por sujetos que le dispararon hasta quitarle la vida.
El cuerpo de Walter quedó al interior del automotor en el que se ganaba la vida.
La hipótesis de la Policía es que a Walter lo mataron miembros de la pandilla 18.
Supuestamente, la pandilla no tomó a bien que alguien de un sector afín a la Mara Salvatrucha haya andado en La Pradera.
Walter vivía en el sector de los cármenes.
La Pradera es un sector de alta peligrosidad y con presencia de la pandilla 18. Actualmente, esta es una de las zonas más peligrosas de San Pedro Sula.